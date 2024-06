Constrangida, Camila Loures abre o jogo sobre afastamento de Virginia

Afastadas há algum tempo, Camila Loures fica constrangida ao falar sobre seu afastamento de sua antiga parceira de podcast, Virginia Fonseca; veja!

A influenciadora digital Camila Loures abriu o jogo sobre sua amizade com Virginia Fonseca. As duas, que apresentavam o podcast PodCats no início do projeto, mas acabaram seguindo caminhos separados em 2022, quando a esposa de Zé Felipe engravidou de Maria Flor, sua filha do meio.

Em entrevista com Blogueirinha em seu podcast, Camila ficou constrangida ao falar sobre o seu afastamento da empresária. Na conversa, ela incentivou sua convidada a chamar Virginia para seu programa 'De Frente Com Blogueirinha', no YouTube. Logo, ela foi questionada se ainda estava em um bom lugar com a loira.

"Você tem que levar a Vi lá [no seu programa] também", disse Camila. "É Vi pra você? Pra deixar bem claro. Muita gente acha que não é mais", disparou Blogueirinha, insinuando uma briga entre a ex-dupla. A apresentadora logo deixou claro que não houve desavenças com Virginia.

"É Vi. Eu amo ela. Tenho um carinho enorme por ela e ela sempre vai ter um lugar especial aqui pra mim. É Vi pra sempre", disse Camila Loures.

Confira o trecho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Grávida, Virginia começa a tomar calmantes e revela o motivo

Nesta quinta-feira, 20, Virginia Fonseca revelou que iniciou um tratamento com calmantes em meio da gravidez de seu terceiro filho com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que a sua decisão foi para evitar o estresse durante a gestação de José Leonardo.

Através dos stories do Instagram, Virginia apareceu segurando um comprimido laranja: “Olha o que que eu começo hoje”, disse a apresentadora. Ao fundo, seu marido, Zé Felipe, brincou com o tamanho do medicamento: “Nossa, que tamanho de supositório é esse?”, ele fez piada. “Que isso, amor?”, a influenciadora se divertiu.

Na sequência, Virginia explicou detalhes: “É ansiolítico, vou começar a tomar isso hoje, vamos ver”, disse a contratada do SBT: “Hoje eu começo ansiolítico, grupo. Não posso me estressar, preciso me manter calma. Pelo bem do nosso Zezin Leonardo”, ela revelou que a decisão tem a ver com a gestação de seu terceiro herdeiro na legenda da publicação.