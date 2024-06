Grávida, Virginia começa a tomar calmantes e revela o motivo: “Não posso”

Grávida de seu terceiro herdeiro, Virginia Fonseca revela que começou tratamento com calmantes e explica a decisão após resultado de exames

Grávida de seu terceiro filho, Virginia Fonseca usou as redes sociais para revelar que iniciou um tratamento com calmantes. Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital compartilhou com seus seguidores sua decisão de tomar os remédios para ansiedade e explicou que precisa evitar o estresse durante a gravidez.

Através dos stories do Instagram, Virginia apareceu segurando um comprimido laranja: “Olha o que que eu começo hoje”, disse a apresentadora. Ao fundo, seu marido, Zé Felipe, brincou com o tamanho do medicamento: “Nossa, que tamanho de supositório é esse?”, ele fez piada. “Que isso, amor?”, a influenciadora se divertiu.

Na sequência, Virginia explicou detalhes: “É ansiolítico, vou começar a tomar isso hoje, vamos ver”, disse a contratada do SBT: “Hoje eu começo ansiolítico, grupo. Não posso me estressar, preciso me manter calma. Pelo bem do nosso Zezin Leonardo”, ela revelou que a decisão tem a ver com a gestação de seu terceiro herdeiro na legenda da publicação.

Virginia Fonseca revela tratamento com calmantes - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que nos últimos dias, Virginia contou que precisou ficar de repouso depois de começar a sentir muitas cólicas. Por isso, ela passou por alguns exames e descobriu que era por conta da posição do bebê. Segundo a famosa, ele estava de cabeça para baixo e, ao resolver ficar sentado, foi que a deixou cheia de dores.

Por precaução, a médica que a acompanha deu remédios e pediu que ela ficasse mais parada e também calma: "Falar pra vocês o por que, porque o José Leonardo não parava quieto, mudou de posição, ele tava com a cabeça pra baixo, agora ele mudou de posição e tá sentado, nessa mudança de posição que eu tava sentindo cólica", contou.

Além disso, Virginia descobriu durante sua bateria de exames que seu cortisol, considerado o hormônio do estresse, estava elevado. Por esse motivo, além de iniciar o tratamento com calmantes, a mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, também precisou cortar o consumo de café: “Só de acordar e saber que eu não poderia tomar meu café, que eu amo, eu já fiquei irritada”, disse.

Virginia mostra a filha perdendo a paciência com a avó:

Na espera pelo seu terceiro herdeiro, Virginia compartilhou um momento de tensão em suas redes sociais. Enquanto voltava de um passeio com a família, sua mãe, Margareth Serrão, ficou desesperada e começou a gritar após notar que havia perdido um anel. No entanto, quem acabou perdendo a paciência com a gritaria foi a filha da influenciadora, Maria Alice.

Nos stories, Virginia explicou que sua mãe estava usando luvas após passar por um procedimento estético nas mãos. Durante uma visita ao circo com a família, Dona Margareth colocou um anel especial, presente da filha, em cima da luva. Ao retornarem para casa de carro, a mãe da influenciadora ficou desesperada ao notar que havia esquecido o anel no passeio, mas recebeu uma bronca da neta.