Lexa e noivo curtem passeio de helicóptero em meio a destino paradisíaco

Lexa e o noivo, Ricardo Vianna, curtiam um passeio de helicóptero em meio às paisagens paradisíacas de Ushuaia, na Argentina

Atualmente, Lexa e o noivo Ricardo Vianna estão curtindo os dias frios de Ushuaia, na Argentina, e têm compartilhado todos os mometnos da viagem nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 26, a cantora mostrou que o roteiro do dia incluía um passeio de helicóptero.

Em seu Instagram Stories, Lexa publicou alguns vídeos em que aparece no helicóptero e também mostrou as belezas paradisíacas do lugar, conhecido como a cidade do fim do mundo, por ser a mais austral do planeta.

"Que dia inesquecível. Que passeio lindo", escreveu ela na legenda do vídeo. Além disso, o casal também aproveitou um passeio de jetski. Antes de assumir seu romance com Ricardo Vianna, Lexa foi casada com Mc Guimê entre 2018 e 2023.

Passeio na neve

A cantora Lexa está em Ushuaia, na Argentina, curtindo uma deliciosa viagem ao lado de seu noivo, o ator Ricardo Vianna. A artista aproveitou a chegada do inverno e caiu na diversão em um passeio pela neve. Nas redes sociais, ela publicou alguns registros desse dia especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lexa mostrou que gosta de um esporte radical ao aparecer com o amado em um trenó motorizado, prontos para curtir um dia divertido na neve. Eles ainda apareceram sentados em boias infláveis e escolhendo seus equipamentos de ski, enquanto ficavam quentinhos em suas roupas próprias para o clima frio.

"E esse casal aventureiro? Vivendo dias lindos em Ushuaia!", escreveu a famosa na legenda da publicação. Ricardo Vianna logo se declarou para sua amada nos comentários. "Eu te amo!!! Ok?", escreveu o ator, que adicionou emojis de apaixonado.

Seus seguidores e amigos também rasgaram elogios para o casal. "Os melhores", disse a cantora Anitta. "Que casal mais lindo! Sucesso para vocês", desejou um fã. "Amo ver a felicidade de vocês", confessou outro. "Você encontrou seu companheiro de loucuras", escreveu mais um.