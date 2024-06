Ana Hickmann posa com Edu Guedes e exibe aliança luxuosa: "Noivos!"

Ana Hickmann e Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e estão noivos. E os pombinhos posaram pela primeira vez mostrando as alianças

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento. Juntos há alguns meses, eles ficaram noivos! E neste sábado, 29, os pombinhos posaram pela primeira vez mostrando as alianças luxuosas em uma publicação no Instagram.

"Noivos!", escreveu a apresentadora na legenda. Ela ainda usou as hashtags amor e vida. Nos comentários, não faltaram elogios dos fãs. "É sonhar demais querer ver um filho desse casal tão lindo?", disse uma. "Viva o direito de ser realmente feliz! Parabéns, Ana e Edu, sejam muito felizes e abençoados", escreveu outra. "Parabéns pelo noivado meus lindos. Que a felicidade e o amor estejam sempre presentes na vida de vocês", disse mais uma.

Nas imagens compartilhadas pela apresentadora no Instagram, eles aparecem no Estoril, em Portugal, nos bastidores da Porsche Cup, a competição automobilística de que Guedes participa neste sábado. O pedido de casamento foi feito no país.

Edu Guedes revela detalhes de noivado com Ana Hickmann

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes falou de sua relação com Ana Hickmann e revelou detalhes sobre o pedido e essa nova fase do casal. Ele organizou um jantar romântico para ela em Lisboa e fez o pedido para a amada. E partiu dele a iniciativa:"Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar".

Edu Guedes reforçou que os dois ainda não marcaram data de casamento. Eles assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Os dois são amigos de longa data e já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.