Poliana Rocha mostra novo quarto das netas na fazenda de Leonardo

Mais um! Poliana Rocha mostra novo quarto que montou para as filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca em sua fazenda com Leonardo; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou nos últimos dias como ficou o quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na fazenda da família. Em seus stories, a influenciadora compartilhou um vídeo exibindo os detalhes do ambiente das herdeiras de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Fazendo uma reforma para receber José Leonardo e as meninas em sua casa em Goiânia, a famosa então pegou alguns móveis que estavam no ambiente das garotas e os mandou para a fazenda, onde montou um novo quarto para elas.

"Gente, vocês lembram? Quem me acompanha aqui sabe que eu desmontei o quarto da Maria Alice e Maria Flor aqui em casa e levei para a fazenda. Que agora vou montar um quartinho para as duas e para o José Leonardo (na minha casa)”, contou Poliana Rocha para seus seguidores sobre as mudanças que anda fazendo.

O quarto na fazenda de Maria Alice e Maria Flor foi montado com os berços que elas tinham na casa dos avós em Goiânia. Além dos móveis foram colocadas camas também com estilo clássico e roupa de cama bem volumosa. Um móvel rosa ainda foi colocado no lugar, além de televisão, cortina e itens personalizados com o nome delas.

É bom lembrar que a empresária está fazendo uma obra no cômodo que era de Zé Felipe e passou para as suas filhas. Agora, com a chegada do primeiro menino, José Leonardo, Poliana Rocha resolveu fazer mudanças para o ambiente ser dos três netos.

Veja o novo quarto das netas de Poliana Rocha na fazenda:

