Gabriela Duarte revela como é seu apartamento luxuoso

Após uma reforma no apartamento em que vive, Gabriela Duarte abriu as portas do imóvel para os seguidores em um vídeo e mostrou detalhes

A atriz Gabriela Duarte compartilhou com seguidores um pouco da reforma do apartamento luxuoso em que vive com a família nesta terça-feira, 2. A artista passou por uma verdadeira repaginada no imóvel, que já é de sua posse há muito tempo, e compartilhou os novos detalhes da decoração que deram mais da personalidade dela aos cômodos.

Para realizar a reforma, a artista contou com a ajuda de um gestor de projeto, um profissional que fica responsável por movimentar de forma mais organizada o fluxo de pessoas envolvidas na obra: "Essa função é essencial para quem quer construir ou reformar, sem enlouquecer. Os benefícios são inúmeros. Acredite em mim: vai fazer obra? Gestão de projetos!", aconselhou ela aos seguidores que pensam em passar por uma repaginada em suas casas.

O apartamento passou por mudanças extremas desde a marcenaria à decoração. Começando pelas áreas coletivas, como a sala de estar, a atriz apostou em móveis de cores sóbrias misturadas a objetivos decorativos e de arte, como quadros e vasos de planta com cores vivas. Em toda a área da casa, Gabriela não escondeu a paixão por livros, exibindo a coleção vasta em diversas prateleiras espalhadas, e garantindo também poltronas confortáveis para o momento de lazer.

Já nos banheiros e no próprio quarto, ela investiu somente em tons de branco, preto e cinza. A artista é mãe de Manuela e Frederico, que também ganharam o próprio cantinho na casa, com vários elementos que representam a personalidade das crianças. O menino, de 13 anos, ganhou um quarto com temática esportiva, enquanto, o da filha, de 17 anos, foi decorado com elementos mais juvenis.

Assista ao vídeo para conhecer o local:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Gabriela Duarte celebra 50 anos de vida

Com a mudança na casa da família, veio também uma celebração especial na vida de Gabriela: a filha de Regina Duarte completou 50 anos em 2024. A atriz dividiu cliques da celebração que aconteceu no dia 15 de abril e recebeu homenagens, entre elas, uma da mãe: "Ela veio pra dar um sentido maior à minha vida e de nossa família. Palavras não bastam pra falar do orgulho e do amor que tenho por ela".