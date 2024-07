Confira detalhes de como é a mansão de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Gusttavo Lima e Andressa Suita vivem com os filhos em uma mansão luxuosa em Goiânia e já mostraram alguns detalhes da propriedade

O cantor Gusttavo Lima vive em uma mansão luxuosa junto com sua esposa, Andressa Suita, e os dois filhos, Gabriel e Samuel. A propriedade sofisticada fica em Goiânia, Goiás, e chama a atenção pelo tamanho e os detalhes deslumbrantes.

A fachada da casa foi feita no estilo grego e conta com pilares e vários detalhes que dão um toque de riqueza para a propriedade, além de lembrar a Casa Branca, que é a sede do governo dos Estados Unidos. O local tem pé direito de cerca de 7 metros e conta até com uma fonte de água na frente da casa.

Na área interna, a casa tem decoração clean e clássica. Inclusive, a escada principal tem corrimão preto e estilo clean. A cozinha tem armários brancos e bancada clara, que dão um ar clean para o ambiente. O casal tem um closet luxuoso, com vários armários e espaço para as bolsas e itens de luxo.

Por fim, a mansão tem uma área externa espaçosa, com direito a piscina, lago natural e academia.

Confira alguns detalhes da mansão do casal na galeria abaixo:

O carro de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima chamou a atenção ao mostrar o interior do seu novo carro luxuoso nas redes sociais. O artista revelou que é dono de um carro que custa bem caro e contém detalhes chamativos.

De acordo com o site UOL Carros, o veículo dele é um Rolls-Royce Cullinan, um dos SUVs mais caros do mundo. O veículo pode chegar ao valor de R$ 8,1 milhões e é fabricado na Inglaterra.

O carro tem câmbio de oito marchas, vai de zero a 100 km/h em menos de seis segundos. O veículo tem o teto estrelado e painel com várias funções.

O carrão foi revelado por ele em um vídeo recente nas redes sociais, no qual apareceu dirigindo por uma estrada durante à noite enquanto ouvia música.