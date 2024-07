Nívea Maria entrega impacto do público em peça sobre mãe homofóbica: 'Choram'

Em entrevista à TV CARAS, a atriz Nívea Maria reflete sobre mensagem importante que a peça Norma tem levado ao público do teatro

Convidada da primeira temporada do Desconecta Rio, programa da TV CARAS, a atriz Nívea Maria (77) comemora sua volta ao teatro com a peça Norma. O texto – sucesso de público em 2002, quando foi encenado por Eduardo Moscovis (56) e Ana Lúcia Torre (79) – ganhou uma nova montagem, que para a veterana levanta uma discussão muito importante e relevante para a sociedade atual. Ela ainda ressalta o retorno que tem recebido do público: “Impactada”.

Nívea é Norma, papel título da peça na qual divide a cena com Reiner Cadete (37). A personagem é uma mulher conservadora, que, ao perder o filho, Rogério, num acidente de carro, precisa reconciliar-se com as diferenças entre eles. E uma delas diz respeito à orientação sexual do rapaz. Rogéria era gay, e esse acerto de contas se dá com um ex-companheiro dele, Renato, interpretado por Reiner.

“Quando as pessoas vêm falar conosco, após o espetáculo, vejo que algumas choram porque ali você tem mães que estão vivendo ou que vivem aquele momento que a Norma está vivendo; filhos que sofreram ou viveram com as suas mães o mesmo problema (...) Fico impactada de ver quantas pessoas agradecem pelo fato dela se reverter desse preconceito, abrir os braços, abraçar essa diferença com o amor que ela abraça, isso emociona. As pessoas riem em algumas situações, mas também se emocionam muito e saem, de repente, passando no boca a boca a importância que tem o espetáculo. Isso, então, mais do que o sucesso, para mim é um presente nesse momento da minha carreira”, fala Nívea.

DUAS GERAÇÕES

Cinco anos depois de contracenarem juntos em A Dona do Pedaço, novela da TV Globo, Nívea e Rainer dividem os palcos com a peça, que foi escrita por Dora Castellar e Tônio Carvalho e retorna ao teatro dirigida por Guilherme Piva.

A atriz também fala da oportunidade de unir duas gerações em uma mesma produção. “Ela (a peça) veio em um momento certo. Não só para o público, que está assistindo, como para mim, como atriz. Estou sexagenária na minha arte. Então, é um presente ter uma peça e um personagem tão rico, tão completo, tão verdadeiro. E trocar a interpretação com um ator jovem, muito talentoso, de uma personalidade maravilhosa, de uma generosidade, de um talento, que é o Rainer Cadete. Porque Norma é um encontro de duas gerações e um papo sobre as dores, as tristezas, as alegrias, as realizações, os sonhos dos dois personagens”, salienta a veterana.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: