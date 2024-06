Diogo Almeida fala do carinho pelos pais: ‘Questão que estejam presentes na minha vida’

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator e psicólogo Diogo Almeida fala da importância dos pais em sua vida

O ator e psicólogo Diogo Almeida (39) foi o convidado de mais uma edição da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS, nesta quinta-feira, 27. No bate-papo exclusivo, o artista fala do carinho pelos pais e revela que faz questão de brindar cada momento ao lado deles, sempre que é possível. “Questão que estejam presentes na minha vida”, ressalta.

Diogo fala da importância de valorizar a família. “Quando a gente valoriza, e valoriza também tudo isso que a gente vem falando aqui, a gente entendeu uma boa parte do que a gente precisa entender para viver bem, em harmonia. Eu faço muita questão que eles estejam presentes na minha vida, para que a gente possa seguir celebrando, brindando”, destaca.

E continua: “Minha mãe brinca, ela fala assim: “Nossa, Diogo, você sempre tem motivo para brindar”. Eu falo: Tenho! (...) Às vezes, falo: Vamos nos presentear com esse almoço, ou um jantar, pra gente brindar. Ela: “De novo?”. Aí eu falo: Vamos brindar de novo! (risos). Que é importante a gente celebrar, brindar, valorizar os momentos e as conquistas (...) Falar sobre família, é isso. É ter qualidade nesses encontros com eles, enquanto estamos todos aqui, com saúde, vivos”.

PAPEL DO ATOR NA SOCIEDADE

Ainda durante o bate-papo, Diogo Almeida reforça a importância do papel da sua profissão para sociedade. Em sua carreira como psicólogo, ele trabalha com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) há quase 10 anos.

Bastante conhecido no papel do protagonista Orlando, na novela Amor Perfeito, da TV Globo, o artista diz que gostaria de utilizar seu prestígio como ator para falar mais sobre diversos assuntos de relevância para sociedade.

"É importante a gente aproveitar a nossa visibilidade para falar sobre assuntos que são importantes, que as pessoas precisam conhecer mais, plantar sementes, vamos aproveitar que estamos sendo vistos e plantar sementes? Porque essas sementes vão florescer", avalia.

"Fico muito nesse movimento de ter um sentido para além do artista. O Diogo é ator, foi protagonista da novela das seis, teve mais visibilidade, isso é ótimo, foi a realização de um dos meus maiores sonhos, mas o que posso fazer com isso?", complementa.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: