Diogo Almeida reforça papel do ator na sociedade: 'Visibilidade para falar'

Nesta quinta-feira, 27, vai ao ar mais um episódio da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. O ator e psicólogo Diogo Almeida (39) marcou presença na atração. Ele ficou bastante conhecido no papel do protagonista Orlando, na novela Amor Perfeito, da TV Globo. Em entrevista, o convidado reforça importância do papel da sua profissão para sociedade: "Visibilidade para falar".

Em sua carreira como psicólogo, Diogo trabalha com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) há quase 10 anos. Ele confessa que gostaria de utilizar seu prestígio como ator para falar mais sobre diversos assuntos de relevância para sociedade.

É importante a gente aproveitar a nossa visibilidade para falar sobre assuntos que são importantes, que as pessoas precisam conhecer mais, plantar sementes, vamos aproveitar que estamos sendo vistos e plantar sementes? Porque essas sementes vão florescer", avalia.

"Eu fico muito nesse movimento de ter um sentido para além do artista. O Diogo é ator, foi protagonista da novela das seis, teve mais visibilidade, isso é ótimo, foi a realização de um dos meus maiores sonhos, mas o que eu posso fazer com isso?", complementa.

MUITO EMOCIONADO

Como psicólogo, Diogo ofereceu seu trabalho e apoio para famílias formadas por crianças com transtorno do espectro autista. O ator relembra que essa tragédia no Rio Grande do Sul o comoveu muito e ele sentiu uma necessidade de ajudar às vítimas.

"Eu tive a oportunidade de ir para o Sul, amigos, parceiros me ajudaram nesse movimento, eu não sabia como chegar. A gente daqui, a visão que a gente tem é que não tem como ter acesso [a região]. Eu estava muito emocionado com o lançamento do livro aqui, na preparação do lançamento, e um dia pensando sobre esse momento e o livro, em casa, estava na cozinha e vinha uma emoção mesmo", relembra.

Durante sua passagem pelo Rio Grande do Sul, o ator menciona que realizou uma roda de conversa com mães atípicas e chegou a visitar um abrigo, onde mães de crianças que vivem com espectro autista estão realizando um trabalho de excelência durante esse período de calamidade.

"Elas se preocupam desde alimentação da criança, lá ela é cuidada, respeitada, é respeitada a singularidade dessa criança [...] Além do atendimento individualizado, eu também realizei rodas de conversa [...] Conseguimos reunir várias mães atípicas e foi um momento de troca muito bacana", finaliza Diogo Almeida.

