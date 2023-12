Diogo Almeida abre o jogo sobre sua relação com a moda: 'Gosto de comprar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diogo Almeida ainda celebrou o fim do ano de 2023 e falou sobre seu aniversário de 39 anos

Protagonista de Amor Perfeito, o ator Diogo Almeida foi mais um dos famosos que celebrou os 30 anos da CARAS Brasil na última segunda-feira, 4. Em entrevista, ele, que completa 39 anos nesta quarta, 6, abriu o jogo sobre sua relação com a moda e ainda recordou seus feitos em 2023.

"Às vezes eu faço [o look] sozinho, eu gosto de comprar roupa [risos]", começa Diogo Almeida . "Gosto de moda, viajar, conhecer marcas diferentes... sempre que eu viajo volto com uma mala a mais. Mas eu me desfaço das roupas antigas, viu? Eu desapego. Eu estou ligado na moda, às vezes eu invento."

O artista, que brilhou na pele do médico Orlando, explicou que apesar de gostar da moda, não usa nada que o faça se sentir desconfortável. Para a festa da revista, ele não teve problemas para seguir o dresscode branco, e contou com a ajuda do estilista Eduardo Guinle.

"Gosto de andar bem vestido, gosto de ter esse cuidado. Mas andar bem vestido de acordo com o ambiente e me sentindo confortável", completou o ator. Ele conta que gostou muito de receber o convite para o aniversário da revista, já que sempre admirou o veículo e a comemoração aconteceu na semana de seu aniversário.

"Vim brindar com a CARAS e começar a celebrar o meu aniversário", disse. "2023 foi um ano muito especial para mim, pude estar realizando algumas coisas que eu desejava há alguns anos. Trabalhei, estudei e sonhei bastante para chegar até aqui", completou ele.

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de Diogo Almeida, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni, Thierry e outros estiveram presentes.

