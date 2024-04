Ana Lúcia Torres adianta projetos na carreira e relembra Alma Gêmea: 'Vilã terrível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Lúcia Torre comemora reprise de 'Alma Gêmea', reconhecimento do público e compartilha sobre seus próximos projetos

Nesta segunda-feira, 29, a atriz Ana Lúcia Torre (79) poderá ser vista na novela Alma Gêmea. O sucesso estará de volta no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, ela interpreta Débora Ávilla, uma personagem que não mede esforços para conquistar tudo que deseja. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz recorda sobre esse trabalho:"Vilã terrível".

Durante a conversa, Ana Lúcia comenta que apesar de Débora ser uma figura tão cruel, ela foi facilmente aceita pelo público da época. Os telespectadores esperavam ansiosos para ver o que a vilã seria capaz de tramar.

"Um personagem delicioso de se fazer, uma vilã terrível, do início ao fim. Fui muito assediada enquanto a novela estava no ar. E apesar dela - Débora - ser terrível, as pessoas ficavam na expectativa de qual vilania mais ela seria capaz [de fazer]", declara.

A atriz celebra sua parceria com Walcyr Carrasco (72), autor da novela, e comenta que ele sabe muito bem como cativar a audiência: "Enredo cativante, surpreendente, novas situações sendo colocadas a cada semana. Walcyr nunca deu ao público a possibilidade de se cansar".

PELA ETERNIDADE

Em sua exibição original, no ano de 2005, Alma Gêmea foi um sucesso entre o público. A novela ousava abordar sobre amor, um clichê que sempre dá certo, mas de uma maneira diferente, dessa vez, retratando com uma visão espiritual sobre o amor. Uma paixão que não acaba nessa vida, mas que perdura pela eternidade.

A atriz celebra a nova exibição da trama: "Estou bem contente com a reprise. Foi uma novela de muito sucesso. Até hoje pessoas vem falar comigo sobre Alma Gêmea. Merece ser reprisada!".

FINALMENTE OS REFRESCOS CHEGARAM!

Durante a conversa, Ana Lúcia Torre comenta de uma cena que ficou eternizada na novela. Nela, Débora, grande vilã, trama a morte de Rafael (Eduardo Moscovis) envenenando ele com uma bebida, mas ela acaba tomando de seu próprio veneno.

"Sim, foi a cena em que ela coloca veneno nos copos e, na hora de servir, o mordomo troca os copos de lugar e ela acaba pegando exato o copo que não devia", relembra.

NO FUTURO

Ícone da teledramaturgia brasileira, recentemente, Ana Lúcia marcou presença no elenco de Fuzuê. A atuação da atriz foi bastante elogiada pela crítica e também nas redes sociais, o que levantou debates sobre a falta de oportunidades no audiovisual brasileiro para atores e atrizes mais velhos.

Depois da novela, Ana Lúcia Torre compartilha sobre os próximos projetos: "Para este ano, depois de um descanso muito bom, volto logo mais com uma grande produção teatral aqui em São Paulo no segundo semestre", finaliza.