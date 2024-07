Taís Araujo e Lázaro Ramos mostram obra da nova casa: 'Quero andar nu'

Nova casa! Com a residência ainda em obra, os atores Taís Araujo e Lázaro Ramos exibiram mais detalhes do processo de reforma

Os atores Taís Araujo e Lázaro Ramos não escondem o quanto estão ansiosos com a nova residência da família. O casal, que está mostrando o processo de reforma desde o início, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para compartilhar a evolução da obra.

Através do Instagram oficial, Taís e Lázaro exibiram uma nova parte do apartamento. No vídeo publicado, os famosos aparecem visitando o quarto, que possui uma área bem grande unindo o closet. Além disso, o local também contará com um camarim para a artista gravar seus trabalhos e dois banheiros, sendo um para cada.

Durante o tour pela reforma, Taís explicou que o casal decidiu colocar o quarto mais afastado dos outros cômodos, justamente para ser uma área particular, uma vez que os dois gostam de andar com roupas íntimas em casa.

"Essa coisa do quarto começar aqui e ser uma área bem íntima nossa é para ele andar de cueca ou nu. Uma necessidade de andar nu que eu não consigo entender", revelou a famosa. "Andar nu em casa é maravilhoso. Eu quero andar nu e passar no espelho, me ver nu e dizer: 'Nossa, olha ele nu'", se divertiu Lázaro Ramos, explicando a preferência.

"Mais um cadinho do #DiárioDaNossaObra ou vocês realmente pensaram que acabou? Que nada! Ainda falta um bocado e pretendemos dividir tudo com vocês. Mas e aí, estão curtindo acompanhar essa jornada? Podemos mostrar mais?", escreveu Taís Araujo na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Lázaro Ramos e Taís Araujo tiveram ajuda de cupido

O ator Lázaro Ramos participou do programa Surubaum e lembrou como começou seu relacionamento com a atriz Taís Araujo. Os artistas, que completam 20 anos de relacionamento em setembro, tiveram a ajuda de Adriana Esteves antes de engatar o romance.

Inicialmente, o ator contou que não conhecia a carioca. "Não conhecia o trabalho dela, porque na Bahia não tinha [TV] Manchete, não assisti a Xica da Silva (1996-1997). Sabia que ela existia, mas não tinha visto o trabalho", lembrou o ator, que citou a novela protagonizada por Taís aos 18 anos.

E isso mudou durante as gravações da série Sexo Frágil (2003-2004), quando ele viu a atriz no ar na novela Da Cor do Pecado (2004). "Perguntei a Bruno Garcia: 'Quem é essa?'. Ele explicou e eu disse: 'Vou namorar com ela e vai durar'", falou. Já Taís, lembrou que outra atriz famosa foi a primeira a saber de seu interesse em Lázaro; confira detalhes!