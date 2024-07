Mansão de ator de 'As Branquelas' é furtada em Los Angeles

Ator de 'As Branquelas', Marlon Wayans teve sua mansão em Los Angeles furtada durante a madrugada e garantiu: "Não tenho nada de valor"

Segundo informações divulgadas pelo TMZ na última quinta-feira, 4, a mansão de Marlon Wayans, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi alvo de ladrões. O ator do filme de comédia 'As Branquelas' não estava no local na hora do ocorrido, mas seu irmão, Keenen Wayans, estava dormindo e foi acordado de madrugada com a entrada dos criminosos.

O veículo informou que Keenen voltou a dormir por achar que nada estaria acontecendo, e o furto só foi percebido por volta das 8 horas da manhã, quando funcionários chegaram e viram o imóvel saqueado.

Marlon teve um cofre e milhares de dólares em dinheiro levados pelos assaltantes. Até o momento, as autoridades não conseguiram identificar os envolvidos.

Nas redes sociais, o ator se pronunciou sobre a situação e garantiu que o que tem de mais valioso é sua casa em si. "Deus é tão bom. Todo mundo está bem. Estou grato. [...] Poupem a energia de vocês. Não tenho nada de valor em minha casa, exceto a MINHA CASA. Desculpem, vivo uma vida simples com 2 gatos e um deles é um Range Rover de 1994, que vai precisar de um arranque rápido se o roubarem porque a bateria está descarregada.", disse ele na legenda da publicação.

"Repito que não possuo merda nenhuma de valor. Não tenho um monte de dinheiro ou jóias. Por favor, escolham uma melhor. Obrigado e amo vocês... ainda", finalizou.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Ator de 'As Branquelas', Marlon Wayans já viveu romance com a atriz Aline Campos

A influenciadora digital Aline Campos participou do podcast Papagaio Falante em 2023 e contou que já viveu um relacionamento com o ator norte-americano Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme As Branquelas.

"Já tive relacionamentos sérios com pessoas muito famosas e ninguém nunca ficou sabendo", declarou a musa fitness em papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. A atriz, modelo e musa fitness contou que o affair aconteceu às escondidas e que hoje os dois mantém uma relação de amizade.

"Hoje ele é meu amigo, só vou falar porque a gente não tem mais nada, ele é muito meu amigo, eu o amo de paixão. Aquele negão lindo, talentoso, maravilhoso. Ele é maravilhoso, uma pessoa incrível, e deu conta do recado", disse ainda.