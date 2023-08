Aline Campos surpreende ao expor romance com ator de 'As Branquelas'

Em entrevista, influenciadora e modelo Aline Campos revela que já viveu affair secreto com ator de 'As Branquelas'

A influenciadora digital Aline Campos participou do podcast Papagaio Falante recentemente e contou que já viveu um relacionamento com o ator norte-americano Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme As Branquelas.

"Já tive relacionamentos sérios com pessoas muito famosas e ninguém nunca ficou sabendo", declarou a musa fitness em papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. A atriz, modelo e musa fitness contou que o affair aconteceu às escondidas e que hoje os dois mantém uma relação de amizade.

"Hoje ele é meu amigo, só vou falar porque a gente não tem mais nada, ele é muito meu amigo, eu o amo de paixão. Aquele negão lindo, talentoso, maravilhoso. Ele é maravilhoso, uma pessoa incrível, e deu conta do recado", disse ainda.

Aline Campos será a nova apresentadora do reality show de competição de dança Segue o Baile, do canal E! Entertainment Brasil.

Vale lembrar que Aline está solteira desde o término com o DJ e modelo Jesus Luz em março deste ano. Os dois estavam juntos desde junho do ano passado. Na época, Jesus havia anunciado há cerca de um mês o fim do seu casamento com Carol Ramiro.

Aline Campos ostenta corpão durante passeio em meio à natureza

A atriz e influenciadora digital Aline Campos elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural em meio à natureza.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surgiu sorridente aproveitando o seu dia em uma cachoeira e também andando de bicicleta, e chamou a atenção ao ostentar seu abdômen sarado e seu bumbum impecável ao surgir usando um biquíni fio-dental. "Te amo, Ibitipoca. Ainda sentindo sua vibração! Em breve tô de volta!", afirmou Aline na legenda.

"Perfeita", "Um corpo é um corpo", "Uma escultura viva e linda", "Muito gata", "Maravilhosa", disseram os admiradores nos comentários.