Filha de Ana Maria Braga mostra foto do pai em seu sítio

Morando longe da cidade, filha de Ana Maria Braga mostra visita do pai em sua casa; Eduardo de Carvalho é ex-marido da apresentadora

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, compartilhou uma foto de seu pai Eduardo de Carvalho fazendo uma visita em seu sítio, local onde ela escolheu morar por preferir uma vida mais simples, longe da cidade e dos holofotes.

Sentado na mesa, o ex-marido da apresentadora do Mais Você surgiu sorridente ao curtir o momento na casa de uma das herdeiras que teve com a loira. É bom lembrar que além de Mariana, eles tiveram Pedro Maffeis e ficaram casados por 12 anos.

"Nossa ilustre visita. Deus está aqui. Assim diz o dito indiano", disse a herdeira da comunicadora ao postar o clique raro com o pai.

Ainda nos últimos dias, Mariana Maffeis desabafou sobre as críticas que recebe sobre seu estilo de vida. Já Ana Maria Braga rebateu os comentários negativos que recebe por se relacionar com homens mais novos que ela. Atualmente, a loira está namorando um jornalista 22 anos mais jovem que ela.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.