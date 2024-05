Jojo Todynho exibe sua nova silhueta e fã diz: ‘Olha ela, toda magrinha’

Após passar pela cirurgia bariátrica, Jojo Todynho exibe sua nova silhueta em foto com look curtinho e os fãs elogiaram o processo dela

A cantora Jojo Todynho mostrou a sua nova silhueta ao posar para uma foto nesta segunda-feira, 20. A estrela apareceu sorridente ao usar um conjunto de shorts e top pretos com bolsa verde.

Ela posou na frente de um carro e mostrou o quanto já emagreceu nos últimos tempos. A estrela perdeu mais de 40 kg ao optar pela cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago.

Com isso, Jojo foi elogiada pelos seus fãs, que ficaram surpresos com as novas curvas dela. “Olha ela, toda magrinha”, disse um internauta. “Cadê os invejosos para falar que ela não está emagrecendo”, afirmou outro. “Emagreceu bastante”, comentou mais um.

Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

A cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores na noite de quinta-feira, 5, sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente.

Em seus stories no Instagram, Jojo falou sobre a maternidade e explicou que deseja engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Na sequência, ela reforçou que a criança, que em breve estará com ela, não será o único herdeiro. "Vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", completou Jojo Todynho.