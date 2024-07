Neta de Leonardo, Maria Alice se emociona ao ouvir música do avô

A neta de Leonardo, Maria Alice, fruto do relacionamento de Zé Felipe e Virginia, se emocionou ao ouvir 'Rumo a Goiânia', música do avô

Maria Alice, a filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, encantou os seguidores da mãe ao ser filmada cantando um trecho da música do avô Leonardo, Rumo a Goiânia, com emoção, nesta sexta-feira (5). A pequena, que completou 3 anos recentemente, estava no carro com a família quando foi resgistrada pela mãe cantando a letra do avô. Com isso, ela mostrou que decorou a canção.

"A sofrência, gente", escreveu a mãe, se divertindo com o momento fofo da filha. No registro, a pequena chegou a fechar os olhos na parte mais marcante da letra. A música foi lançada no ano de 1997 por Leonardo e o irmão dele, Leandro, que na época formavam a dupla Leandro & Leonardo. Leandro morreu um ano após a estreia da música, em 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer no pulmão. O artista descobriu um tumor raro no órgão cerca de dois meses antes de morrer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Artur Moreno e Radamés Keller (@fofoquei)

Enxoval em Orlando

O momento encantador de pequena foi gravado pela mãe em Orlando, nos Estados Unidos. Virginia, a sogra Poliana Rocha e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, estão na cidade para montar o enxoval do novo herdeiro da família, José Leonardo, uma prática comum entre as famosas brasileiras. Nas redes sociais, a influenciadora tem compartilhado um pouco das compras que fez e o cotidiano da viagem em família.

A empresária dividiu o momento de compras com a avó dos filhos e também com as filhas, que segundo ela mesma, também se divertiram muito na loja de artigos para bebês. Vale lembrar que o enxolval do filho foi uma decisão de última hora da influencer, que está no terceiro trimestre de gestação. Como ela mesma contou aos seguidores, ela precisou contratar um serviço especializado na chegada de bebês, para ajudá-la com o preparo das coisas do filho, já que estava perdida, e que a escolha dos profissionais foi uma sugestão da sogra.