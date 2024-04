Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

Além do processo de adoção de uma criança angolana, a cantora Jojo Todynho revelou se pretende aumentar ainda mais a família no futuro

A cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores na noite de quinta-feira, 5, sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente.

Em seus stories no Instagram, Jojo falou sobre a maternidade e explicou que deseja engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Na sequência, ela reforçou que a criança, que em breve estará com ela, não será o único herdeiro. "Vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", completou Jojo Todynho.

A funkeira, para quem não sabe, é estudante de Direito e já está cursando o terceiro semestre na universidade. Recentemente, ela explicou que decidiu não expor tanto sua vida acadêmica na web e, por isso, segue uma rotina mais discreta quando se trata dos estudos.

Na ocasião, a cantora afirmou que estava farta de críticas: "Vocês estão achando que vou ser uma advogada banana? Que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?", disparou.

E completou: "As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa. Eu estou no segundo período sei que é uma p*ca e daqui pra frente é só p*ca entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim".

Jojo Todynho rebate internautas

Não deixou quieto! Jojo Todynho usou as suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 03, para rebater críticas de internautas que a chamam de "arrogante e barraqueira", nas redes sociais. A cantora, voz do hit 'Que Tiro foi Esse?', foi ao Story do Instagram falar com os seus mais de 30 milhões de seguidores, para rebater as críticas sobre o assunto.

Durante o vídeo, ela explica: "As pessoas falam assim: 'A Jojo é arrogante, barraqueira. A Jojo é isso e aquilo. Vocês podem pesquisar qualquer podcast, devo ter feito uns 4 ou 5, nunca precisei falar de ninguém", começa a funkeira.

"O que tenho pra falar é sobre a minha vida, vivência, experiências, mas as pessoas adoram estar com meu nome na boca. E fico feliz! Porque eu incomodo vocês, agora vocês pra mim, não são nada. Tenho tanta coisa importante que não preciso mencionar vocês em entrevista, podcast", desabafa Jojo, que na sequência, diz: "Sabe o que muda falar bem ou mal de mim? Nada", finaliza a ex-fazendeira.