Jojo Todynho fala sobre processo de emagrecimento: 'Ficar igual uma amoeba’

A cantora passou por uma uma cirurgia bariátrica há oito meses; Jojo Todynho explicou aos seguidores porque está perdendo peso aos poucos

Jojo Todynho tirou um tempinho para interagir com seguidores nesta sexta-feira, 03, ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa pediu conselhos para quem considera fazer uma cirurgia bariátrica. A ex-fazendeira fez um alerta e também falou sobre seu processo de emagrecimento.

"Faça acompanhamento, não ache que a bariátrica é um milagre, porque você tem que fazer o pré e o pós-operatório. Treine, porque não adianta só fazer a cirurgia e achar que vai ter o milagre. Tem que treinar, tem que fazer reposição hormonal. Como eu já falei, a bariátrica pode ser uma grande felicidade, mas ela também pode ser uma grande desgraça na sua vida", destacou Jojo.

A funkeira explicou que está seguindo todas as orientações para conseguir emagrecer sem deixar o corpo flácido. A dona do hit Que Tiro Foi Esse realizou a bariátrica há oito meses e já perdeu cerca de 50 kg, mesmo assim ela lida com comentários de pessoas que afirmam não veem diferença no seu corpo.

"Vi as pessoas falando assim quando eu operei: 'Ah, porque minha prima em um mês de cirurgia perdeu 30 kg'. Aí eu falo: 'E como está a tua prima hoje? Está igual a amoeba, toda flácida, porque não faz soro, não treina, não faz não ter uma alimentação correta'. Eu não quero perder peso assim, não. Prefiro ir no meu processo, criando músculo, porque ficar igual uma amoeba não dá, gente, estou fora", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho mostra quantidade de comida que consome após bariátrica

Jojo Todynho mostrou nesta quinta-feira, 02, em suas redes sociais a quantidade de comida que está ingerindo nas refeições após a cirurgia bariátrica. Depois da cirurgia, a funkeira vem seguindo hábitos mais saudáveis como se exercitar e cortar bebidas alcoólicas. Jojo foi às redes sociais falar sobre sua rotina e aproveitou e mostrou o prato feito que ingeriu no almoço com uma pequena quantidade de proteína e carboidrato.