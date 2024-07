Nill Marcondes comemora sucesso de filme: "Família negra como protagonista"

O ator Nill Marcondes, que está no elenco do filme 'Biônicos', destaca a importância da representatividade no meio artístico

O atorNill Marcondes, de 52 anos, é reconhecido como um dos grandes talentos da dramaturgia brasileira e após sua participação na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, ele integrou o elenco de 'Biônicos', da Netflix.

O filme tem sido um marco na representação da família negra no Brasil. "Esse filme foi uma grande responsabilidade, pois o personagem lida com um conflito interno muito grande: se está sabendo educar seus filhos. A expectativa é enorme em ver essa família negra como protagonista da própria história", afirmou o artista.

Além deste projeto, Nill brilha em 'Tá Escrito', do Globoplay, em que interpreta um professor conselheiro, contracenando com a atriz Larissa Manoela. Ele também estará no filme 'Desconceito', que tem estreia prevista ainda para este ano, explorando temas bíblicos e dramas familiares, e em 'Inverso', um drama emocionante sobre a relação mãe-filho, filmado na Paraíba e dirigido por Tiago Neves.

Leia também: Edvana Carvalho, de Renascer, reforça representatividade na TV: 'Miscigenação no sangue'

Cuidados com o corpo

Com mais de 35 anos de carreira, Nill Marcondes já interpretou diversos personagens e precisou fazer várias mudanças físicas. Neste ano, ele interpretou Jesus Cristo na Paixão de Cristo, durante a Semana Santa em Alagoinha, Pernambuco, e precisou emagrecer 3 kg para o papel. "Interpretar esse papel foi simplesmente um presente. Agradeço a todas as pessoas envolvidas!", disse ele.

O ator, galã nos anos 90, sempre se preocupou com a sua saúde e chama atenção com seu corpo sarado. Para manter a boa forma, não apenas para seus personagens, ele mantém uma alimentação saudável e equilibrada. "Hoje me sinto mais sex symbol do que antes", confessou o famoso, que gosta de preparar suas próprias refeições e compartilhar receitas e dicas de alimentação com seus seguidores das redes sociais.