Monique Evans revela que perdeu 10 kg para o casamento: 'Detox turbo'

Monique Evans se casou em uma cerimônia luxuosa na semana passada a DJ Cacá Werneck; a modelo foi levada ao altar pela filha, Bárbara Evans

Monique Evans e Cacá Werneck oficializaram o casamento em uma cerimônia em Guaratiba, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 16. E após a lua de mel, a modelo abriu o jogo e contou que emagreceu 10 kg para o grande dia e mostrou o antes e depois.

A modelo e apresentadora contou em suas redes sociais que recebeu uma indicação da filha, Bárbara Evans, que eliminou 17 kg com acompanhamento profissional após o nascimento dos filhos gêmeos no final do ano passado.

"Oi gente, vocês estão me perguntando tanto aqui sobre como emagreci pro meu casamento com a Cacá, e claro que vou contar para vocês até porque estou tão feliz com o resultado", começou Monique.

"Vi Bárbara, toda linda em seu casamento e também após a gravidez dos meus netos e fui procurar saber, aí ela me indicou... Maravilhosaaa! Entrei em contato com a Van, que me explicou tudo e já comecei o programa Detox turbo. E fiz aquela limpeza em meu organismo. Logo, nos primeiros 15 dias, já tive um resultado surpreendente!", contou.

"Depois, dei continuidade com o Desafio Fase 2. E olha que tive Páscoa e batizado dos gêmeos e mesmo assim segui firme! Super focada! Todo esforço tem sua recompensa!", disse a apresentadora. Ela revelou quantos quilos perdeu durante o processo. "Cheguei ao casamento com menos 10 kg! Do jeito que eu queria. Estou me amando todos os dias", agradeceu.

Saiba quanto custou casamento luxuoso de Monique Evans

Monique Evans e a DJ Cacá Werneck celebraram seu casamento na última quinta-feira, 16, após quase 10 anos juntas. As duas escolheram um local luxuoso para o momento especial, e reuniram cerca de 230 convidados para a noite.

A cerimônia foi realizada no sítio Além do Sonho, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Monique Evans e Cacá reuniram amigos e familiares para a cerimônia que começou na noite da quinta e se estendeu pela madrugada com uma grande festa.

De acordo com o site Casamentos, especializado em orçamentos para eventos, o buffet escolhido pelo casal tem preços que começam em R$ 1.200 por convidado. Caso elas tivessem escolhido o primeiro pacote, teriam desembolsado um total de R$ 276 mil para fazer a festa. Veja mais!