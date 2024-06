Por que Chrystian e Ralf se separaram? Saiba o motivo do fim da dupla sertaneja

Três anos antes de sua morte, Chrystian encerrou sua parceria de longa data com o irmão Ralf; relembre o motivo do fim da dupla

Na madrugada desta quinta-feira, 20, Chrystian, aos 67 anos, faleceu no Hospital Samaritano, em São Paulo, após ser internado às pressas ao passar mal. Três anos antes de sua morte, o cantor pegou os fãs de surpresa ao anunciar a decisão de encerrar a dupla sertaneja com seu irmão Ralf, após mais de 40 anos de parceria.

Na época, Chrystian afirmou que a dupla não havia realmente chegado ao fim, mas que estava entrando em hiato, depois que ele assinou um contrato de cinco anos para se dedicar à sua carreira solo. Desde então, ele realizava shows sozinho e até precisou desmarcar uma apresentação antes de passar mal e ser internado às pressas.

Apesar dos rumores, o cantor afirmou que não houve nenhum desentendimento com seu irmão: “Eu assinei um contrato por cinco anos como você está sabendo para fazer essa carreira solo; Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa", ele contou em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record.

Na ocasião, Chrystian fez questão de reforçar que mantinha um ótimo relacionamento com o parceiro: “Não, a gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões como qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acabava envolvendo", disse o cantor, que tinha planos para retomar a dupla futuramente.

No entanto, Ralf não compartilhava dos mesmos planos e já tinha descartado a possibilidade de retornar aos palcos ao lado do irmão: “A maioria das pessoas acha que a dupla vai voltar, a dupla está ‘não sei o quê’. Não há porquê eu fazer um solo, fazer um projeto igual ao feito no Mitos, e agora com o lançamento desse EP, e depois voltar a dupla”, disse.

“Seria uma mediocridade, uma idiotice, não há porquê ter esse tipo de carreira. Então a dupla terminou mesmo, definitivo”, o cantor revelou em entrevista a André Piunti no ano passado. Em suas redes sociais, Ralf contou que não conseguiu se despedir do irmão, mas lamentou a partida dele assim que soube do falecimento:

“Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor! Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão, Chrystian”, ele se despediu publicamente em seu perfil no Instagram.

Chrystian morreu durante a exibição de sua última entrevista:

Na madrugada desta quinta-feira, 20, morreu Chrystian, aos 67 anos. O cantor, que fazia dupla com seu irmão Ralf, estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma condição que exigia repouso. Ele faleceu enquanto sua última entrevista e apresentação eram exibidas na TV, durante o programa 'The Noite', do SBT.