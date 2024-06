Esposa de Chrystian mostrou momento de fé antes da morte do cantor

Horas antes do falecimento do artista, esposa de Chrystian compartilhou momento de fé no hospital; Key Vieira estava casada há 29 anos com ele

A esposa do cantor Chrystian, Key Vieira, compartilhou um momento de fé horas antes da partida do esposo na noite desta quarta-feira, 19. Em sua rede social, a loira postou uma foto de um crucifixo, dando a entender que estava em oração pelo seu amado.

Casada há 29 anos com o sertanejo, ex-dupla com o irmão Ralf, ela sempre postava fotos românticas com ele e fazendo declarações. Em nota publicada pela assessoria de Chrystian, Key Vieira e os filhos anunciaram o falecimento do cantor e lamentaram sua partida aos 67 anos após 60 anos de carreira.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores", escreveram

Há uma semana, Key Vieira celebrou o Dia dos Namorados com um clique trocando olhares. "Hoje é um dia especial para celebrar o amor e a parceria que compartilho com a mulher da minha vida! Key, você é minha inspiração e meu apoio! Feliz Dia dos Namorados!", escreveu ela.

Em outro post recente, ela mostrou como se divertiam e se amavam muito. "Passando pra falar que eu te amo um tantão @chrystiancantor, nessa e em todas as vidas que nos encontrarmos. Meu passarinho", falou Key que teve filhos com o famoso e o conheceu durante um show na cidade de Cassilândia, em Mato Grosso do Sul.

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita pela esposa, Key Vieira. A cirurgia seria realizada no fim deste ano e neste final de semana ele tinha um show marcado.

