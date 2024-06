60 anos de música e hits em novelas: relembre a carreira de Chrystian

O cantor Chrystian, que fez dupla com o irmão Ralf até 2021, faleceu aos 67 anos na noite desta quarta-feira, 19. Relembre a carreira do cantor

O cantor Chrystian, que fez dupla com o irmão Ralf até 2021, faleceu aos 67 anos na noite desta quarta-feira, 19. Internado no Hospital Samaritano em São Paulo, ele havia cancelado um show agendado para o próximo sábado, 22, em Franco da Rocha. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Ao longo de sua vida, dedicou 60 anos à música. Nascido em 1956, como José Pereira da Silva Neto, Chrystian começou sua carreira artística aos 6 anos em um clube de Goiânia, onde se apresentava como Zezinho. Seu talento chamou a atenção da cidade, levando-o a ganhar um programa de TV chamado Pinguinho de Gente.

Com o sonho de formar uma dupla sertaneja, ele e o irmão mais novo Ralf se mudaram para São Paulo e eram levados todos os dias pelo pai até a porta da TV Bandeirantes para se apresentarem. O esforço deu certo e o os dois conseguiram uma oportunidade no programa de Vicente Leporace. Depois disso, assinaram um contrato musical e gravaram canções como Os Pássaros e Charles & Ralf.

Hits em novelas

Em 1973, ele lançou um de seus maiores sucessos: música Don't Say Goodbye, que integrou a trilha sonora da novela Cavalo de Aço, da TV Globo. Na época, as gravadoras preferiam qu ele cantasse em inglês e isso o levou a esconder sua identidade brasileira.

Entre 1973 e 1983, a dupla gravou diversas músicas em outro idioma. E muitas delas fizeram parte da trilha sonora de novelas da Globo. Ele disse ter canções em trilhas sonoras de 14 novelas desse período -como Os Ossos do Barão (1973), Carinhoso (1973), Pecado Capital (1975) e Feijão Maravilha (1979). Também estiveram em Pacto de Sangue (1989) e O Rei do Gado (1996).

Disco de ouro

Em 1983, Chrystian e seu irmão Ralf lançaram o álbum Quebradas da Noite (1983), que rendeu a eles o primeiro disco de ouro. Ao longo da década, a dupla conquistou outros sucessos, e alcançou o disco de platina com o álbum autointitulado Chrystian e Ralf, que bombou com o hit Chora, Peito.

Já no anos 1980, Chrystian e Ralf colaboraram com artistas como Tião Carreiro e ampliaram sua presença internacional com turnês nos Estados Unidos. No Brasil, receberam reconhecimento ao serem eleitos a melhor dupla sertaneja pelo Prêmio da Música Brasileira.

Os dois tiveram um breve rompimento no começo dos anos 2000, mas reataram a parceria e lançaram novos álbuns. A separação definitiva aconteceu em 2021, mas Chrystian continuou no ramo musical e lançou trabalhos como a música Não Dá Pra Ficar Assim. Com informações do portal Quem.