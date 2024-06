Cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, morre aos 67 anos

Aos 67 anos, cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, morre após passar mal e ser levado para o hospital nesta quarta-feira, 19

O cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19, em São Paulo. O artista, de 67 anos, teria sido levado às pressas ao hospital por um helicóptero da Polícia Militar ao se sentir mal, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles.

Conforme dito pela assessoria dele, o famoso precisou ser internado por conta de "uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado". A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita pela esposa, Key Vieira. A cirurgia seria realizada no fim deste ano e neste final de semana ele tinha um show marcado.

Em nota na rede social, a assessoria e família declararam o luto. "Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores", escreveram

Com carreira iniciada na infância, o artista começou a se apresentar com 6 anos em Goiânia e logo fez grande sucesso ao lado de seu irmão. Os pais então levaram os garotos para São Paulo para melhores oportunidades na música e passaram necessidade.

"Para não passarem fome, pegavam as sobras de arroz e feijão das calçadas da zona cerealista, no bairro do Brás. Eles varriam os cereais, juntavam e levavam para a mãe cozinhar", contaram na biografia do artista.

Mesmo diante das adversidades, o pai levava a dupla todos os dias na porta da TV Bandeirantes para terem uma chance de se apresentarem. A insistência deu certo e eles conseguiram cantar no programa de Vicente Leporace.

Em 1973, graças à novela das oito Cavalo de Aço, em que o ator Tarcísio Meira atuava em cenas românticas com a atriz Glória Menezes, a canção em inglês de Chrysrian, que servia de fundo para os diálogos, Don't Say Goodbye, se tornou muito conhecida. A canção ficou 19 semanas em primeiro lugar nas paradas. Contudo, ele ainda passava dificuldades. No ano seguinte, surgiu a dupla Chrystian & Ralf com o objetivo de gravarem música sertaneja.

Confira a nota completa de falecimento do cantor Chrystian:

Chrystian canelou o show ao ser internado

Devido a internação nesta quarta-feira, 19, o show que Chrystian faria no próximo sábado, 22, em Franco da Rocha, São Paulo, foi cancelado. "É com grande pesar que anunciamos o cancelamento do show do cantor Chrystian, que seria realizado em Franco da Rocha, SP, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde. Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas", informou sua equipe no Instagram.

"Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento.

Pedimos a compreensão de todos e agradecemos pelo apoio contínuo. Informações sobre possíveis remarcações ou reembolsos serão comunicadas em breve. Agradecemos pela compreensão", completaram.

Chrystian revelou motivo para adiar cirurgia de transplante de rim

Após revelar que iria passar por um transplante de rim, Chrystian contou nas redes sociais que o procedimento precisou ser adiado. No vídeo, ele disse que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents.

"Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", disse ele.

"Estou muito melhor que eu estava em questão de saúde e alegria, Deus é bom o tempo inteiro e estou me sentindo muito bem. Quero de qualquer maneira cumprir a agenda de shows e compromissos. Fiquem tranquilos que estou me sentindo muito bem com a proteção divina e da minha amada", afirmou.

Chrystian foi internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele está tomando medicamentos que impedem o transplante. O cantor precisará fazer o transplante de rim porque foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão.