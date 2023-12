Samara Felippo foi casada por cinco anos com o pai de suas filhas; relembre o término

Samara Felippo se tornou assunto nesta semana após se despedir de sua filha, Alicia, que foi morar com o pai nos Estados Unidos

Samara Felippo (45) se tornou assunto na última quinta-feira, 30, ao revelar que sua filha mais velha, Alicia (14), irá se mudar para os Estados Unidos para morar com o pai, Leandro Barbosa (41). Os dois foram casados por cinco anos e tiveram um término conturbado, relembre a seguir.

Os dois foram casados entre 2008 e 2013, e além de Alicia, também são pais de Lara (10). Em agosto de 2022, nove anos após o término, ela usou seu perfil do Instagram para desabafar sobre a criação das filhas e a distância que o pai, conhecido também como Leandrinho, tem com as duas.

"O pai não ajuda. Ele não cria junto. Mora nos Estados Unidos", escreveu, nos Stories do Instagram, após ter sido questionada por seguidores sobre como o atleta, técnico do time da NBA Sacramento Kings, dava suporte para as filhas.

"Ontem eu tive um compromisso que era muito importante pra mim, estar lá, mas eu não tinha como deixar minhas filhas em lugar nenhum. Tive o apoio de dois amigos e foi muito importante", acrescentou a atriz de Topíssima (2019).

Na época, ela ainda fez um alerta para que seu seguidores se solidarizassem com as mães solo, que acabam sendo excluídas da rotina de amigos por não terem disponibilidade. "Mesmo que você saiba que ela não vá, chame pra sair, não desista. Ofereça ajuda, não espere ela pedir."

"Eu sou mãe solo mesmo. Assumir um compromisso, pra mim, é correr desesperada atrás de uma rede de apoio. Uma mãe sozinha com toda responsabilidade pelos filhos está exausta". O término de seu casamento não foi amigável.

De acordo com o site Notícias da TV, ela já revelou ter tentado segurar o relacionamento usando as filhas como "moeda de troca". No entanto, ela percebeu que não tinha mais liberdade e que aguentou mais do que gostaria para o bem de Alicia e Lara.

Neste sábado, 2, Samara Felippo usou seus Stories do Instagram para desmentir a notícia de que teria perdido a guarda das filhas. "Parei! Vocês estão perdendo o limite, gente, pelo amor de Deus. Não! Senhor do céu, o que vocês fazem por like, por clique? Nem vou colocar nem de onde é. Que loucura! Não deem clique."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE SAMARA FELIPPO AO LADO DAS FILHAS: