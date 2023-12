Quem é o pai da filha de Samara Felippo? Ex-jogador de basquete mora nos EUA

Desabafo de Samara Felippo sobre despedida de filha despertou curiosidade em internautas que não conheciam Leandro Barbosa

A atriz Samara Felippo (45) comoveu os seguidores nesta quinta-feira, 30, após revelar que sua filha mais velha, Alicia (14), estava deixando o Brasil para morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa (41). O atleta mora nos Estados Unidos e trabalha como técnico do time da NBA Sacramento Kings.

Casado com Talita Rocca desde 2019, Leandro é pai de Isabela (3) e Julia (1), frutos de seu novo relacionamento. Além disso, ele também é pai de Lara (10), fruto de seu relacionamento com Samara Felippo, que aconteceu entre os anos de 2008 e 2013.

Também conhecido como Leandrinho, ele começou a jogar basquete aos 17 anos, na equipe do Palmeiras. Logo conseguiu chamar atenção e iniciar sua carreira na NBA, quando passou a atuar no time Phoenix Suns. Foram cerca de 407 jogos defendendo a camisa do time gringo.

Vale destacar que nem sempre a relação do ex-jogador com as filhas foi próxima. Apesar de Alicia ter ido morar com o pai, Samara já fez diversas reclamações a respeito de sua ausência e como as dificuldades da rotina implicavam na maternidade solo.

"Quando eu falo que eu sou mãe solo, eu sou mãe solo mesmo. A partir do momento que uma mulher tem quase 90% da responsabilidade emocional, física, da rotina, do dia a dia, dessas crianças, mesmo que ela seja casada e more com companheiro, ela é muito solo. Então, eu me separei, mas ele mora fora, então eu sou mãe solo, ele não tem como estar aqui", afirmou ela, em entrevista ao portal IG.

SAMARA FALOU SOBRE DESPEDIDA DE FILHA

Nesta quinta-feira, 30, Samara Felippo celebrou uma nova fase na vida de sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. A atriz contou que a jovem decidiu morar com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Mas ela mostrou que a despedida não foi nada fácil e caiu no choro ao dizer um adeus para a herdeira.

Através de seu perfil no Instagram, Samara abriu um álbum de fotos e vídeos da despedida da menina, que contou com a participação de sua filha caçula, a pequena Lara, que está com 10 anos e também é fruto do antigo relacionamento com Leandro Barbosa. A família caiu em lágrimas durante a despedida que aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo.

Em um dos registros, Samara apareceu aos prantos ao chegar em casa após o embarque da menina: “Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu nominho. Vou encontrar cada objetozinho e vou sentir a falta. Mas eu quero ver você feliz todos os dias”, a atriz disse em meio às lágrimas.