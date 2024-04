Nizam abre o jogo sobre contato com Alane: ‘Decisão é dela’

Procurado pela CARAS Brasil, o ex-BBB Nizam responde declaração de Alane e comenta se pretende manter contato com ela agora que programa acabou

Nesta semana, a última eliminada do BBB 24, Alane Dias (24) movimentou a internet após falar que, com o final do reality, não teve e nem pretende ter contato com Nizam (32). Durante o programa, os dois viveram um breve affair. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB abre o jogo e revela se já conversou com a sister ou tem interesse nisso: "Decisão é dela".

Antes de tudo, Nizam comenta que é normal esse afastamento entre as pessoas quando o reality show chega ao fim: "Eu acho que é a forma como a vida leva, né? Na vida, você não é amigo de todo mundo que você conhece, assim como dentro da casa. Mais uma vez, eu repito é a vida como é".

Durante a conversa, Nizam declara que como Alane mencionou que não quer ter contato, ele também não vai procurar ela para conversar, mas que não tem nenhum sentimento de raiva ou rancor pela bailarina e modelo.

"Ela já deixou claro que não quer, a decisão é dela. Se um dia a gente se encontrar, e se for da gente conversar, cara, absolutamente sim. Não tenho nada contra ela, não levo nada no coração contra ela, muito pelo contrário", declara.

Apesar disso, Nizam reforça que foi um afastamento completamente natural: "Você não conversa com todo mundo que um dia você conheceu. A vida te mostra quem vai estar do seu lado ou não, entendeu? Assim como é com as pessoas da casa".

UMA BRINCADEIRA

Depois que Alane fez essa declaração, Nizam utilizou as redes sociais para falar sobre o assunto. Ele foi breve ao comentar e apenas declarou: "Desmaiei!". Fazendo menção a um episódio onde Alane desmaiou nos braços do ex-BBB. Durante a conversa, ele reforça que o comentário foi apenas uma brincadeira.

"Foi uma maneira divertida. Assim como muitas outras pessoas tiveram uma abordagem divertida desse acontecimento na internet. Como foi mostrado na final do programa. Eu só quis abordar de uma maneira divertida também, só isso!", finaliza.