Kate Middleton está animada com novidade. Saiba o que é

A princesa de Gales Kate Middleton ficou animada com uma novidade em sua vida profissional. Em luta contra o câncer, ela está longe da mídia desde janeiro, mas segue trabalhando nos bastidores da família real britânica. Com isso, ela ficou animada com uma notícia que recebeu nesta semana.

De acordo com o site da revista People, Kate ficou feliz ao ver o seu projeto dando um novo passo. Ela é a incentivadora de uma iniciativa para ajudar crianças e seus pais, chamado de Grupo de Trabalho Empresarial da Fundação Real para a Primeira Infância. O projeto divulgou um relatório de resultados nos últimos dias e informou que estão recebendo o apoio de diversas empresas do Reino Unido para que possam unir forças em seus princípios.

“A princesa é mantida atualizada ao longo do desenvolvimento do trabalho do grupo e viu o relatório. Sei que ela está muito grata por toda a equipe que fez progressos fantásticos no último ano. Ela sente paixão pelo impacto que estamos proporcionando, tanto para a geração atual quando para muitas outras que virão. Sei que ela deseja encorajar as empresas a se juntarem a nós nesta jornada e está ansiosa para ver o crescimento nos próximos meses. Ela está animada com isso”, disse um porta-voz.

Vale lembrar que Kate Middleton está totalmente dedicada a sua saúde, mas segue fazendo os trabalhos nos bastidores da família real sempre que possível. Ela não é vista em eventos públicos desde o início do ano, quando passou por uma cirurgia abdominal. Durante o procedimento, ela descobriu um câncer.

A notícia do tumor foi dada aos fãs da realeza algumas semanas depois, já que surgiram muitas especulações sobre o estado de saúde dela. Inclusive, ela gravou um vídeo para dar a notícia do câncer publicamente. Desde então, ela segue reclusa e em tratamento.

Recentemente, o príncipe William foi a um evento da realeza e foi questionado sobre como sua esposa está. Ele contou que todos estão bem e agradeceu pela preocupação. Porém, detalhes sobre o tratamento de Kate e seu estado de saúde não foram revelados.

