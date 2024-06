Kate Middleton retorna ao hospital para continuar tratamento de câncer

Após participar da comemoração do aniversário do Rei Charles III, Kate Middleton retornou ao hospital para prosseguir o tratamento do câncer

No último final de semana, Kate Middleton fez sua primeira aparição pública após revelar o diagnóstico de câncer. A Princesa de Gales participou do Trooping The Colour, que é uma comemoração ao aniversário do Rei Charles III. Na ocasião, a princesa estava ao lado da família, incluindo o marido, Príncipe William e os três filhos, George, de dez anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis.

Após a intensa comemoração, Kate Middleton retornou ao hospital para seguir seu tratamento. De acordo com fontes do jornal The Times, o tratamento da princesa ainda vai durar alguns meses e ela foi submetida a mais um ciclo de quimioterapia nos últimos dias.

"Sua Majestade, a Princesa Catherine, visitou seus médicos depois de frequentar o Trooping The Colour e recebeu tratamento para o câncer", disse uma fonte.

O informante também afirmou que Kate tem feito bons progressos e voltou a sorrir após receber o difícil diagnóstico. "Ela está apresentando bons progressos após a quimioterapia… está recuperando a confiança e o sorriso que ficaram gravemente afetados após o infeliz e surpreendente diagnóstico”, revelou o informante.

Nova foto de William com os filhos

Nesta sexta-feira, 21, o Príncipe William celebra seu 42º aniversário. Em um post oficial no Instagram, que ele divide com Kate Middleton, o herdeiro do trono britânico é visto ao lado dos três filhos, sorrindo e pulando um arbusto descalços, de mãos dadas e vestidos com roupas casuais.

De acordo com informações da Times veiculadas no portal Quem, a foto foi tirada há um mês, por Kate, perto da casa da família, em Sandringham, Anmer Hall. "Feliz aniversário, papai. Nós todos te amamos muito", diz a legenda, que é por Kate em nome de George, de dez anos, Charlotte, de nove anos e Louis, de seis. Ela ainda escreveu um Cx, uma abreviação de Catherine.