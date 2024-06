Princesa Eugenie exibe cicatriz nas costas ao alertar para questão de saúde

Princesa Eugenie relembra cicatriz de cirurgia nas costas ao falar sobre o Dia Internacional da Conscientização da Escoliose

A princesa Eugenie, que faz parte da família real britânica, surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira, 26, ao alertar sobre o Dia Internacional da Conscientização da Escoliose. Ela passou pela cirurgia para corrigir o desvio na coluna há alguns anos e possui uma grande cicatriz nas costas.

Para marcar o dia, a integrante da realeza fez questão de relembrar fotos do dia do seu casamento, que foi quando usou um decote nas costas para deixar à mostra sua cicatriz. No álbum de fotos, ela mostrou imagens que deixam em evidência a marca em sua pele.

“Hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Escoliose. Eu só queria compartilhar minha cicatriz e encorajar qualquer pessoa que tenha passado por algo semelhante a compartilhar a sua comigo. Vamos nos orgulhar de nossas cicatrizes! Eu adoraria repassar qualquer uma de suas imagens nos stories do Instagram. Então, por favor, marque meu perfil e eu vou compartilhar. A todos vocês que acabaram de receber o diagnóstico, aos que usam aparelho ortodôntico, aos que estão se recuperando de uma operação e aos que convivem com uma cicatriz há anos, meus pensamentos estão com vocês neste dia”, declarou.

Os filhos da princesa Eugenie

A princesa Eugenie explodiu o fofurômetro das redes sociais há pouco tempo ao mostrar fotos inéditas de seu filho caçula, Ernest, que acaba de completar 1 ano de vida. Ela abriu um álbum de fotos no Instagram para mostrar momentos do herdeiro ao lado do irmão, August, de 3 anos.

“Um ano, meu querido Ernest. Feliz aniversário! Todos nós te amamos muito, principalmente o seu sorriso enorme que você dá ao mundo. Mas sempre guarde um beijo extra para a mamãe”, disse ela na legenda.

Ernest e August são frutos do casamento de Eugenie com Jack Brooksbank. A princesa é filha do príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, e Sarah Fergusson.