Mudou? Maiara causa ao surgir com o visual de morena

Há tempos com os fios ruivos, Maiara causa ao aparecer com os cabelos escuros; cantora brincou sobre morena aparecer em show

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, é conhecida pelos seus fios ruivos, mas parece que ela ficou morena ou colocou uma peruca da cor para se apresentar nesta quinta-feira, 27. Em sua rede social, ela postou uma foto com os fios escuros e falou sobre o visual.

Fazendo suspense e revelando apenas pelo espelho como ficou com os cabelos escuros, a sertaneja escreveu sobre aparecer com o novo visual no palco. "Será que a morena de Goiânia aparece hoje?", disse ela.

Nos comentários, os fãs logo reagiram ao verem a artista com o visual diferente. "Ela é linda de todo o jeito", aprovaram os internautas. "Que linda", exclamaram. "Amei", aprovaram outros as madeixas escuras.

Ainda nesta quarta-feira, 26, Maiara chamou a atenção ao renovar o bronzeado com um maiô PP. Pesando cerca de 47 kg, a famosa ostentou sua silhueta bem fina e seca. Recentemente, ela falou sobre a mudança drástica de peso.

"Estou tão feliz. Eu sou superação e sou meu próprio milagre. Ainda não estou no corpo que eu quero estar. Não é fácil. é foco e disciplina. Sabe o que mais me emagreceu foi limpar o meu ambiente de pessoas tóxicas, de comidas tóxicas”, disse ela em março deste ano.

Maiara revela qual é seu corpo ideal

Além de falar sobre seu emagrecimento, a cantora disse que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagerar. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

E completou: "Eu não estou doente, estou ótima. Nunca estive tão feliz e tão perfeita fisicamente. Meus exames estão maravilhosos. Eu gosto do meu corpo fino, queria só um pouco mais de definição. Eu vou ficar magra, mas com um pouco mais de definição. Meus exames estão normais, hormônios normais, diabete não tenho. A minha gordura entrou no normal”.