Flavia Pavanelli surge sem maquiagem e sem filtro: 'Não se compare'

Flavia Pavanelli compartilhou na web um vídeo em que aparece sem maquiagem e sem filtros, exibindo toda a sua beleza natural

Nas redes sociais, é muito comum que as pessoas usem filtros que disfarçam todas as imperfeições, o que pode causar problemas de autoestima. Muitos famosos já têm deixado de usar esses filtros e assumido cada vez a beleza natural.

Em sua conta no TikTok, Flavia Pavanelli postou um vídeo fazendo uma comparação. No início, a famosa surgiu maquiada e de filtro. Em seguida, ela exibiu a sua beleza natural de cara lavada e também deixou à mostra algumas marquinhas de espinhas no rosto, o que é perfeitamente normal.

Na legenda, Flavia ainda fez um alerta aos seguidores e pediu para que não se comparem. "Vocé é linda. Não se compare. Por trás de toda câmera e luz bem posicionada existem pessoas reais", escreveu ela.

Excesso de procedimentos

Flavia Pavanelli já contou abertamente que se arrepende de ter feito tantos procedimentos estéticos. A estrela, inclusive, desfez alguns que tinha no rosto, como o preenchimento labial.

"Com uns 16, 17 [anos], eu comecei a fazer procedimentos e com 23 eu não estava me reconhecendo. Passei pela fase da gente querer mexer, fazer um milhão de coisas, e eu comecei a não me reconhecer mais. Isso foi muito ruim. Aí eu tirei a boca [remoção do botox] a primeira vez. Hoje eu tenho boca, mas é só um tiquinho de nada. Parte da minha decisão de remover veio do público, mas a outra veio de eu olhar no espelho e falar para mim mesma: 'Ops…Perdi a mão'", contou ela em entrevista ao GShow.

Ela também revelou que a retirada dos procedimentos não melhorou apenas sua autoestima, mas outras áreas da vida também. “Voltar a me reconhecer foi muito bom. Eu nem sabia, mas me atrapalhava até para falar, a minha dicção melhorou muito. Muitas coisas na minha vida melhoraram ao dar uma diminuída nessa questão de procedimento" , relembrou.