Tadeu Schmidt faz rara aparição sem camisa durante as férias

Apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt surgiu sem camisa em vídeo das férias e recebeu elogios dos fãs

O apresentador Tadeu Schmidt curtiu suas férias da TV em grande estilo. Em um vídeo nas redes sociais, o comunicador fez uma rara aparição sem camisa durante um passeio ao ar livre.

Nas imagens, ele surgiu prestes a mergulhar no mar durante um passeio de barco e ostentou sua boa forma enquanto usava apenas bermuda.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza de Tadeu. “George Clooney está diferente”, brincou um seguidor. “Eita homem gato”, declarou outro. “Maravilhoso”, comentou mais um.

Vale lembrar que Schmidt terá um programa na Globo durante os Jogos Olímpicos de Paris, na França, que começam no final de julho de 2024. Em 2025, ele volta no comando do Big Brother Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schmidt retorna ao esporte da Globo após três anos

Desde o último dia 2, Tadeu Schmidt faz parte de um novo projeto esportivo na Globo! O apresentador conduzirá um quadro no Esporte Espetacular que apresenta histórias de aspirantes a atletas olímpicos. Em janeiro, ele continuará à frente do BBB 25.

Acompanhado da ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, o apresentador promete narrar os perrengues vividos por brasileiros que sonham em serem atletas mundiais. O novo quadro de Schmidt fará parte da cobertura da emissora dos Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho deste ano.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt ganhou grande notoriedade na faixa esportiva como apresentador do Fantástico, quando ele tinha a companhia dos famosos cavalinhos que torciam para os times de futebol. Ele deixou sua posição em 2021, assumindo a apresentação do Big Brother Brasil logo no ano seguinte.