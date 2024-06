Maisa exibe beleza natural e recebe elogios durante dia na praia: ‘Musa’

Em novas fotos nas redes sociais, Maisa ostenta beleza natural e recebe elogios durante passeio de barco em praia de Portugal

Nesta sexta-feira, 28, Maisa Silva atualizou suas redes sociais com novas fotos e encantou seus seguidores ao mostrar sua beleza natural. Enquanto se prepara para retornar às telinhas, a atriz está curtindo uma temporada de férias nas praias do Algarve, em Portugal, e compartilhou cliques de seu passeio de barco por lá.

Através de seu perfil no Instagram, Maisa dividiu alguns cliques em que aparece posando com um conjunto estampado em zebrinhas. Na sequência, a apresentadora também apareceu com uma camiseta oversized e surgiu sentada na proa do barco. Para finalizar a sequência, ela dividiu registros das paisagens que encontrou por lá.

Na legenda, Maisa não revelou muitos detalhes sobre o passeio, mas as fotos se destacaram e a artista acumulou elogios por sua beleza nos comentários: “Ela sendo sexy sem ser vulgar”, disse uma seguidora. “Elegante faz assim”, exaltou outra. “Musa do verão europeu”, escreveu uma terceira. “Aproveita, Maisa”, desejou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Vale lembrar que Maisa Silva é a nova funcionária da TV Globo. Na semana passada, ela confirmou que assinou contrato com a emissora carioca para atuar na próxima das 6. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo compartilhado no Instagram: “Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, disse.

Maisa fez sucesso no SBT desde a infância. Ela ficou conhecida pelo seu pensamento rápido nas interações com Silvio Santos nos programas da emissora e também comandou o programa Bom Dia & Cia nas manhãs por alguns anos, além de ter feito novelas e ganhado o próprio programa. Ela saiu do SBT há alguns anos e assinou contrato com a Netflix, na qual fez filmes e séries.

Maisa fala sobre experiência interpretando sua primeira vilã na TV:

Depois de anunciar sua estreia na emissora, Maisa tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, e falou sobre seu primeiro desafio na Globo na próxima novela das seis, Garota do Momento, que tem previsão para estrear no segundo semestre do ano. A atriz não escondeu a empolgação ao contar os detalhes.

“Nem parece real! Faz uns meses que comecei essa conversa. Fiquei muito feliz com o convite, chorei de felicidade. A parte mais doida é não poder contar nada para ninguém, ainda mais que sou unida com minhas amigas. Guardei esse segredo por meses. Contei para eles agora e está todo mundo empolgado”, disse a famosa; saiba mais.