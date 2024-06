Maisa Silva é contratada pela Globo para nova novela

Depois de fazer sucesso no SBT e na Netflix, Maisa Silva confirma sua ida para a Globo: ‘Finalmente posso contar'

A atriz e apresentadora Maisa Silva é a nova funcionária da TV Globo. Nesta segunda-feira, 17, ela confirmou que assinou contrato com a emissora carioca para atuar na próxima das 6. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo compartilhado no Instagram.

“Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, disse ela. Por enquanto, ela não revelou mais detalhes sobre seu novo desafio profissional.

Vale lembrar que Maisa fez sucesso no SBT desde a infância. Ela ficou conhecida pelo seu pensamento rápido nas interações com Silvio Santos nos programas da emissora e também comandou o programa Bom Dia & Cia nas manhãs por alguns anos.

Ao longo do seu crescimento, Maisa teve outras oportunidade no canal, como atuar em novela e ter o seu próprio programa juvenil. Ela saiu do SBT há alguns anos e assinou contrato com a Netflix, na qual fez filmes e séries. Agora, a jovem está na Globo.