Ana Cecília Costa, de Renascer, revela dificuldade com redes sociais: 'Não sou dessa geração'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Ana Cecília Costa; a atriz reforçou desejo de manter vida pessoal longe dos holofotes

Nesta terça-feira, 25, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a atriz Ana Cecília Costa (53). Ela integra o elenco de Renascer no papel de Morena. Apesar do destaque na trama, a artista revela que prefere manter sua vida pessoal discreta e confessa dificuldade com as redes sociais: "Não sou dessa geração".

Ana Cecília tem chamado atenção por sua atuação em Renascer. Com seu nome em evidência, muitas pessoas procuram saber mais detalhes da vida pessoal da atriz. Apesar disso, ela reforça que não é uma pessoa ligada em redes sociais e que prefere focar seu tempo e energia em seu trabalho.

"Eu não sou dessa geração, começa daí, eu não nasci e fui criada na minha adolescência com o celular na mão fazendo selfie. Eu tenho 53 anos entende? Então, para mim é muito difícil lidar com isso [...] Eu não quero ser aquela chata que fica criticando, mas eu sinto que eu encaro o meu trabalho de uma maneira muito dedicada", analisa.

Por conta de tanta exposição, Ana Cecília revela que pretende retornar ao teatro quando encerrar os trabalhos com Renascer. Ela escalare que está bastante feliz com sua jornada na novela, mas sente falta dos palcos e dessa vida menos exposta às redes sociais.

"O teatro tem um lugar da liturgia, tem um lugar do rito que é necessário. Esse sentimento de que você entra num estúdio de gravação, você precisa de silêncio e fica difícil quando você está se preparando para fazer uma cena e sendo cobrado de ficar fazendo uma selfie um pouco antes de fazer uma cena, [mas] o mercado exige isso", declara.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ANA CECÍLIA COSTA: