Renascer: Saiba o motivo da separação de Ritinha e Damião

Nos próximos capítulos de Renascer, novela exibida pela Rede Globo, Ritinha toma atitude drástica e decide terminar tudo com Damião

Nos próximos capítulos de Renascer, novela exibida pela Rede Globo, Ritinha (Mel Muzzillo) toma uma atitude drástica e decide terminar o relacionamento com Damião (Xamã).

Cansada das traições do rapaz, a moça resolve ceder às investidas de José Bento (Marcello Melo Jr.) e passa a noite com o rapaz. Inácia (Edvana Carvalho) até repreende a filha quando fica sabendo do acontecido.

Damião desconfia que a moça está escondendo algo dele, mas ela não se intimida e tira a aliança na frente do jagunço. Após tudo terminado, Ritinha volta a morar com a mãe e Bento teme a reação do rival caso ele descubra tudo que aconteceu.

Tragédia

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) vão sofrer com a morte da filha. A criança morrerá quando Sandra estiver com sete meses de gestação e colocará a família de luto.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a morte do bebê é uma mudança que o autor BrunoLuperi fez na história para o remake de Renascer. Ele quer abordar o luto perinatal com o intuito de levar para a TV aberta este tema e criar uma discussão sobre a perda do bebê recém-nascido.

Nas cenas, Sandra vai ter um sangramento grave durante a gravidez e irá às pressas ao hospital. Lá, ela vai passar por uma cesariana de emergência e o bebê morrerá logo depois. Sandra ficará desolada com a perda e incomodada ao ver outras mulheres com seus bebês nos braços, enquanto a filha dela está morta.

Vale lembrar que, na primeira versão de Renascer, a filha de Sandra e João Pedro nasceu saudável. A bebê foi rejeitada pelo avô José Inocêncio e amada pelo avô Teodoro. Porém, Inocêncio ficou com ciúmes e decidiu que iria criar a criança, pegando ela dos pais para cuidar.