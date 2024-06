Camila Morgado adianta nova fase de Dona Patroa em Renascer: 'Descobrir'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Camila Morgado; a atriz celebra enredo de sua personagem em 'Renascer'

Nesta terça-feira, 25, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a atriz Camila Morgado (49). Ela integra o elenco de Renascer no papel de Iolanda Gouveia, mas todos a conhecem como Dona Patroa. A artista celebra nova fase de personagem e adianta novidades: "Descobrir".

Em Renascer, Dona Patroa é esposa de Coronel Egídio (Vladimir Brichta). Conservadora nas ideias, ela é submissa ao marido, sendo uma mulher que teme com as grosserias do marido. Depois de anos de opressão, a personagem decide romper e tomar as rédeas da própria vida.

"Um personagem muito bonito, muito simbólico para nós mulheres. Um personagem que viveu em apagamento, não tinha nem nome, era vista como Dona Patroa, uma pessoa que não tem nome próprio e, de repente, ela consegue se enxergar como Iolanda. A partir disso, traçar toda uma trajetória desse arco dramático das mulheres que vivem em apagamento, que vivem na submissão", confessa.

Camila Morgado revela que sua personagem está passando por um momento de descoberta. Para atriz, com o enredo de Dona Patroa, a trama aborda sobre relacionamentos abusivos e o quanto é difícil sair de uma situação como essa.

"A gente está vivendo esse momento de descoberta dela, ela já conseguiu [...] o reconhecimento, ela entendeu que ela está em um relacionamento [abusivo] e consegue sair. É muito difícil, a gente sabe disso. Os números de feminicídio e de violência doméstica, então, a gente sabe o quanto é difícil esse trabalho psicológico da pessoa entender e conseguir sair de uma relação abusiva", analisa.

"Agora, ela se encontra nesse momento de descoberta, que mulher ela é agora. Eu vejo, lendo o texto, que ela ainda não descobriu. Teve uma cena que foi muito bonita, que nem o corpo dela ela sabia que era dela, esse pertencimento do corpo [...] Ela não sabia que ela tinha uma perna bonita, seios, ela começa a se descobrir como mulher e sentir desejo real", finaliza Camila.

