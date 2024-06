Ex-esposa de Nahim revela decisão envolvendo itens pessoais do cantor

Após a morte de Nahim, a ex-esposa do cantor, Andreia Andrade, anunciou o que fará com alguns objetos pessoais do artista

Em meio ao luto, a ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia Andrade, usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 27, para conversar um pouco com os seguidores. Em seu Instagram oficial, ela revelou que tomou uma decisão envolvendo os objetos pessoais do artista, que faleceu no dia 13 deste mês.

Andreia disse que fará um bazar beneficente com alguns itens de Nahim e explicou que o dinheiro arrecadado será destinado para ajudar os próprios cachorros do cantor, além de doar uma porcentagem para ONGs de animais. De acordo com ela, o evento acontecerá neste fim de semana, em Taboão da Serra, São Paulo.

"Passando para dizer que estou bem, e agradecer todas as mensagens de carinho. Aproveitando, quero falar para vocês que, neste sábado e domingo, 29, e 30, das 13 às 17 horas, estarei promovendo um bazar beneficente em prol dos peludinhos", iniciou a ex-esposa do famoso.

"Alguns itens pertencentes ao Nahin serão colocados no bazar. Uma parte desse dinheiro será revertido em prol dos bichinhos carentes de algumas ONGs escolhidas por mim e assistidas por mim, também", completou Andreia Andrade, convidando o público a comparecer.

Vale lembrar que Nahim possuía quatro cachorros. Realizando um pedido do cantor ainda em vida, os animais de estimação estiveram presentes em seu velório, ocorrido na Assembléia Legislativa de São Paulo, no dia 14 de junho. Na ocasião, o caixão foi colocado no chão para que eles pudessem se aproximar.

O famoso morreu aos 71 anos após sofrer um acidente doméstico em sua residência, onde morava sozinho. O caso ainda está sob investigação da polícia civil de São Paulo.

Ex-esposa de Nahim relata sonho após a morte do cantor

Ex-esposa de Nahim, a empresária Andreia Andrade dividiu com o público um sonho recente que teve com o cantor, falecido há pouco mais de 10 dias. Através de suas redes sociais, a ex-participante do reality 'Power Couple Brasil', da Record TV, relatou como estava se sentindo após acordar.

"Eu tive um sonho tão gostoso. Eu sonhei com o Nahim, que eu tava aqui na garagem da minha casa e a gente tava conversando. Eu dava um abraço tão gostoso nele, segurava na mão dele e ele segurava na minha mão", iniciou Andreia, detalhando o sonho com o artista.

"Eu falava que ele precisava ir. Ele não queria ir e, na realidade, eu também não queria que ele fosse. Aí eu falei pra ele 'você precisa ir, chegou o seu momento e, de onde você estiver, você vai estar olhando pra mim'. E eu amanheci com uma paz… foi tão realizador. Eu sei agora que ele está bem e eu estou bem", completou ela.