Ex-esposa e cães prestam última homenagem a Nahim em velório com caixão no chão

Muito apegado aos seus cães, Nahim recebe despedida emocionante dos animais ao lado da ex-esposa em velório com caixão no chão

Na noite da última quinta-feira, 3, o corpo de Nahim foi velado em uma cerimônia aberta ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito apegado aos seus cães, o cantor teve uma despedida especial organizada por sua ex-esposa, Andreia Andrade, que levou os quatro cachorros para se despedirem durante o velório, onde o caixão foi colocado no chão.

Durante a cerimônia, a ex-esposa de Nahim levou seus queridos cachorrinhos para prestarem uma última homenagem ao artista. Entre as imagens, os bichinhos aparecem agitados diante da presença de outras pessoas, mas foram até o caixão para sentir o cheiro do antigo dono com a ajuda de Andreia, que pegou alguns deles no colo.

Inclusive, Nahim havia pedido para que seu caixão fosse colocado no chão para permitir que seus animais pudessem se despedir de maneira apropriada. A cunhada do artista, Lisa Gomes, revelou ao Balanço Geral: “Vou tentar realizar alguns pedidos dele, que eram ser velado no chão e com a presença dos cachorros”.

Andreia, a ex-esposa, também apareceu bastante abatida durante a homenagem ao lado dos animais. Além da presença da ex-mulher, alguns famosos, como Mara Maravilha e Alexandre Frota, também compareceram para prestar suas últimas homenagens. Ainda nesta sexta-feira, o corpo dele será levado para o Cemitério Municipal de Miguelópolis.

Nahim será sepultado às 16h. Vale lembrar que o cantor faleceu na quinta-feira, 13, aos 71 anos. A causa da morte foi definida como um “acidente doméstico” em um comunicado, mas ainda está em investigação. De acordo com informações da imprensa, ele morreu ao sofrer uma queda de uma escada em sua casa após passar mal.

Ex-mulher de Nahim diz que não quer ver a filha dele no velório:

A morte do cantor Nahim comoveu o Brasil nesta quinta-feira, 13. Ele faleceu aos 71 anos de idade ao cair de uma escada em sua casa. Com a repercussão do assunto, a ex-mulher dele, Andreia de Andrade, deu uma declaração inesperada sobre a filha mais velha do cantor, Noelle, fruto de um relacionamento anterior dele.

Em uma entrevista no programa Chega Mais, do SBT, Andreia disse que não quer ver Noelle no velório e sepultamento do corpo de Nahim. “Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo”, disse ela. Vale lembrar que Nahim e Noelle não tinham uma relação próxima nos últimos anos; entenda o motivo.