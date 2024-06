'Tive uma história linda na Globo', afirma Alessandro Marson após quase 25 anos de contrato

Em entrevista à CARAS Brasil, Alessandro Marson afirma estar tranquilo com o fim do contrato com a Globo; ao todo, foram 11 novelas em sua trajetória

Alessandro Marson teve o contrato encerrado com a Globo. Com isso, o autor do remake de Elas por Elas, última trama das 18h da emissora, cumpre uma trajetória de quase 25 anos como funcionário do canal carioca. Procurado pela CARAS Brasil, o novelista avalia a passagem pela emissora: "Tive uma história linda na Globo".

Marson chegou à Globo no início dos anos 2000, por meio de uma oficina de roteiro. Após participar de mesas-redondas de discussão sobre o Big Brother Brasil, ele integrou a equipe de roteiristas do infantil matutino Sítio Do Picapau Amarelo (2001-2007) do extinto humorístico Sob Nova Direção (2004-2007) e da novelinha teen Malhação (2007), trabalhos que abriram os caminhos para chegar ao posto de colaborador de novelas.

Embora concretizado agora no mês de junho, o fim do contrato não era uma novidade para Marson. "Já estava sabendo do fim do contrato desde o final da novela. Este último contrato já havia sido por obra, então este encerramento já era previsto", explica o autor.

Alessandro Marson e Thereza Falcão foram os autores principais de Elas por Elas (2023) (Foto: Divulgação/Globo)

A mesma situação já havia ocorrido há um mês com Thereza Falcão, parceira de Marson como autora principal na adaptação do clássico de Cassiano Gabus Mendes e também na dobradinha histórica de Novo Mundo (2017) e Nos Tempos do Imperador (2021). Ao lado dela, o novelista também atuou como colabor em O Profeta (2006), Cama de Gato (2009), Cordel Encantado (2011), Avenida Brasil (2012), Joia Rara (2013) e A Regra do Jogo (2015).

Marson também colaborou em novelas de Walther Negrão, integrando a equipe de roteiristas de Desejo Proibido (2007) e Araguaia (2010), ambas criadas por Negrão para a faixa das 18h. Questionado sobre a saída, Marson afirma estar tranquilo quanto à decisão da emissora. "Tive uma história linda na Globo, foram quase 25 anos, fiz trabalhos incríveis, saio totalmente realizado e pronto para novas experiências", diz.

Nascido em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, Alessandro Marson é formado em Jornalismo pela PUC-Campinas e iniciou a carreira artística no teatro, atuando em peças de autores clássicos. Além dos palcos, o autor também trabalhou como repórter e assessor de imprensa.