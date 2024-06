Virginia se choca ao descobrir lugar inusitado que sua mãe já fez amor

Neste sábado, 29, foi ao ar no SBT mais um episódio do programa Sabadou com Virginia. E a mãe da influenciadora surpreendeu com uma revelação

Na noite do último sábado, 29, foi ao ar no SBT mais um episódio do programa Sabadou com Virginia. Durante um bate-papo +18, a mãe da influenciadora e apresentadora, Margareth Serrão, surpreendeu a todos com uma revelação. Durante o quadro Quem Nunca? , o assunto "fazer amor na areia" surgiu e elanão apenas revelou que já teve essa experiência, como também compartilhou dicas de como fazê-lo.

"Não precisa deitar na areia pra fazer amor não, uai! Vocês são muito nenéns", disse ela. Espantada, Virgínia retrucou: "Mãe, você já fez amor na areia?", e ela respondeu com sinceridade: "É claro! Quem nunca? Quem nunca? E com seu pai ainda, lá em Atlantic City", lembrou a mãe da apresentadora.

Em tom de brincadeira, Virginia brincou: "Tem coisas... Tem coisas que assim, a gente não precisa saber". E Margareth respondeu: “Eu fiquei sabendo que você fez amor com o Zé [Felipe] na lagoa, qual a diferença?”. E completou: “Virginia quando você era criança eu não falava essas coisas não, mas você já é uma mulher casada, tem dois filho, tá indo pro terceiro”. O público, é claro, caiu na risada.

Virginia fala sobre o futuro do seu programa

Recentemente, a influenciadora digitalVirginia Fonseca contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

Ela planeja deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E o retorno ao trabalho será pouco tempo depois do nascimento do bebê. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.