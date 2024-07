Thiago Nigro faz reflexão após polêmica: "Prego que se destaca é martelado"

NO INSTAGRAM

Após a polêmica entre o ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar, o atual marido da coach, o influenciador Thiago Nigro compartilhou uma reflexão

Após a polêmica entre o ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar, o atual marido da coach, o influenciador Thiago Nigro foi às redes sociais nesta terça-feira, 02, para compartilhar uma reflexão. Em uma publicação no Instagram, ele afirmou que "prego que se destaca é martelado".

"Se você tem cuidado com o seu dinheiro, te chamarão de mesquinho. Se você tem fome de trabalho e vontade de crescer, te chamarão de alienado. Se você guarda uma parte do que ganha, te chamarão de avarento. Quando você der certo, te chamarão de sortudo", diz a publicação.

Na legenda, ele, que também é conhecido como o Primo Rico nas redes sociais, completou: "Se você espera ter o apoio de todos, eu preciso te contar uma coisa... Quem busca o sucesso tem 2 coisas em comum: um alvo nas costas e uma recompensa na cabeça. Prego que se destaca é martelado".

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Vídeo polêmico

A polêmica em torno fala da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 1. Para quem não acompanhou, a confusão começou após Sophia, de apenas cinco anos, fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre".

Com a repercussão, Maíra Cardi deu entrevista ao colunista Leo Dias e falou do ex-companheiro. "Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata.... Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele infelizmente não posso barrar!”, disse.

Depois das imagens repercutirem, Arthur se pronunciou e afirmou que já tinha conversado com a herdeira sobre suas atitudes. Mas, diante das declarações da ex-mulher, Arthur perdeu a paciência e detonou em novos vídeos. “Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra. Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não”, ele rebateu.