Carolina Dieckmann impacta ao exibir aparência natural na praia

Sem maquiagem e com seu novo visual, Carolina Dieckmann impacta ao compartilhar fotos curtindo dia na praia com o marido e o filho

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção nesta quinta-feira, 04, ao compartilhar novas fotos na praia com sua família. Após postar registros com o seu marido, o diretor Tiago Worcman, a famosa revelou novos cliques de sua passagem com a família por Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.

Além de exibir a beleza do local, a loira se mostrou nas fotos e roubou a cena com sua aparência natural. Com seu novo visual, de franjinha e sem maquiagem, Carolina Dieckmann deixou suas pintinhas à mostra e impressionou. Ela ainda encantou ao mostrar o filho mais novo, José Worcman.

"Bora ali comigo?", disse ela na legenda. Nos comentários, os seguidores logo admiraram a beleza natural da atriz. "Belíssima", elogiaram. "Mulher gata, fica linda de todo jeito", falaram os fãs ao vê-la com novo visual na praia.

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann fez a mudança marcante de seu corte de cabelo e revelou que a mudança é para uma nova personagem que viverá no cinema. Em seus stories, a famosa compartilhou um resumo falando sobre Helena. Ela contou que o papel fala bastante com os olhos e é uma pessoa silenciosa por estar passando por um momento de implosão de sentimentos de olhar para a vida e perceber que está diferente do imaginava para ela.

Carolina Dieckmann faz revelação sobre dia de seu casamento

A atriz Carolina Dieckmann comemorou mais um ano de seu casamento ao lado do diretor de TV Tiago Worcman. No dia seis de maio, a famosa se declarou para o pai de seu filho caçula com um vídeo cheio de momentos especiais ao lado dele.

