Carolina Dieckmann faz mudança marcante no visual para personagem

Para viver nova personagem em filme, Carolina Dieckmann faz mudança em seus cabelos e surpreende ao mostrar resultado; veja como ela ficou

A atriz Carolina Dieckmann mostrou que está com o visual renovado! Nesta terça-feira, 25, a famosa postou fotos de seus novos cabelos e revelou que passou pela transformação para viver a personagem Helena no filme Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães.

Em sua rede social, a loira postou as fotos com as novas madeixas e chocou com a mudança marcante. Apesar de ter continuado com os fios claros, Carolina Dieckmann surpreendeu ao ousar no corte de cabelo, apostando em um repicado e franja.

"Minha vida é mudar... e como eu amo ser tantas; agora, Helena", revelou a nova personagem para os fãs. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Aff que linda", falou a atriz Juliana Paes. "Linda", admirou Fernanda Paes Leme.

Em seus stories, a famosa compartilhou um resumo falando sobre Helena. Ela contou que a personagem fala bastante com os olhos e é uma pessoa silenciosa por estar passando por um momento de implosão de sentimentos de olhar para a vida e perceber que está diferente do imaginava para ela.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann chamou a atenção ao postar cliques de biquíni. A artista então impressionou ao exibir a situação atual de sua barriga.

Veja o novo visual de Carolina Dieckmann para personagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann faz revelação sobre dia de seu casamento

A atriz Carolina Dieckmann comemorou mais um ano de seu casamento ao lado do diretor de TV Tiago Worcman. No dia seis de maio, a famosa se declarou para o pai de seu filho caçula com um vídeo cheio de momentos especiais ao lado dele.

Usando os cliques raros com seu amado, a famosa relembrou como foi o dia em que selaram a união e revelou como foi emocionante encontrá-lo no altar entrando no local ao lado de seu primogênito, Davi Frota, do seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, e com o herdeiro deles, José Worcman, na barriga. Saiba mais do casamento deles aqui.