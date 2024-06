Rafaella Justus mostra escolha do convite da festa de 15 anos: ‘Muito princesa’

Rafaella Justus compartilha os bastidores da escolha de convite luxuoso e exclusivo para sua festa de 15 anos; veja o vídeo

Nesta sexta-feira, 28, Rafaella Justus encantou seus seguidores ao compartilhar os bastidores da escolha do convite para sua festa de 15 anos. Em suas redes sociais, a adolescente mostrou detalhes do processo em uma nova publicação e prometeu entregar um evento luxuoso com papelaria personalizada e totalmente exclusiva.

Através de seu perfil no Instagram, Rafa mostrou detalhes da reunião com a empresa eleita para criar os convites e lembrancinhas. Logo de cara, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus mostrou que já tinha muitas ideias em mente e revelou quais eram suas expectativas para festa: “Muito princesa, flores, Led com uma pegada moderna”, disse.

Samara Costa, dona da empresa de convites, deu algumas ideias e contou que buscou referências no exterior para inovar na papelaria da menina. “Eu fui ousada e criei algumas coisas para você, pensei no convite, uma inspiração de fora, eu queria ter uma novidade". Em seguida, ela compartilhou alguns modelos diferenciados; veja alguns dos modelos:

No post, Rafaella apareceu encantada ao ver alguns dos convites, que incluíam opções com espelhos, telas de led, sprays mágicos e até frascos de perfumes importados. Apesar de não revelar qual foi o modelo escolhido, a jovem destacou sua preferência por tons de rosa claro e prometeu oferecer exclusividade em cada detalhe do evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Kelly | Influencer de Festas 🎈🎉 (@afestaquedesejo)

“A escolha do convite. Cada vez mais próxima a minha tão sonhada Festa de 15!”, Rafinha legendou e recebeu elogios nos comentários: “Gente, estou achando a Rafa a cara da mãe dela, lindas”, disse uma seguidora. “Essa menina puxou muito o brilho da mãe, tem uma áurea boa”, escreveu outra. “Aguardando ansiosamente o meu convite”, brincou mais uma.

Vale lembrar que a festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, acontece dia 21 de julho e os preparativos para o evento de luxo estão a todo vapor. Inclusive, nesta quarta-feira, 26, a apresentadora mostrou que foi com a herdeira a um ateliê ver um desenho de um de seus três vestidos que a jovem vai usar no grande dia.

Rafaella Justus ensaia valsa com o pai:

Nesta quinta-feira, 27, Rafaella Justus também encantou os seguidores ao compartilhar alguns momentos dos ensaios para dançar a valsa de sua festa de 15 anos ao lado do pai, Roberto Justus. Nas redes sociais, a adolescente aparece reproduzindo a coreografia enquanto se prepara para a grande celebração, que acontece no dia 21 de julho.

Através dos stories do Instagram, Rafaella compartilhou um vídeo registrado por sua madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Nas imagens, a menina aparece se divertindo em um salão de dança enquanto ensaia sua valsa com o pai, que também parece estar curtindo o momento com a herdeira. Vale lembrar que ela também vai dançar com o padrasto, César Tralli; saiba mais!