Ana Paula Siebert mostra a filha curtindo sua festa junina particular

Arraiá da Vicky! Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, mostra a filha de caipira curtindo sua festa junina particular com os amigos; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, resolveu fazer uma festa junina para sua filha, Vicky Justus, de 4 anos, se divertir com os amiguinhos aproveitando a data. Em sua rede social, a loira então postou os registros da pequena caracterizada e os detalhes do evento.

Após revelar em seus stories que estava fazendo a comemoração particular para sua herdeira, a famosa fez a publicação no feed e impressionou com a preparação. Em uma área externa do condomínio luxuoso onde mora em São Paulo, Ana Paula montou a festa com decoração junina, com flores bandeirinhas e personalizada como "Arraiá da Vicky".

Além de muitos doces, pratos típicos, barraquinhas e muito mais delícias, no local foram montadas atividades para as crianças fazerem. "Arraiá da Vicky, que tarde cheia de alegria despedindo dos amiguinhos da escola!", contou a influenciadora ao exibir a herdeira com os colegas e também com as sobrinhas, as filhas gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, de 5 anos.

Ainda no último final de semana, Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de 5 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. A influenciadora então falou o que achou do evento com tema de Enrolados. Roberto Justus também comentou sobre ter ido à comemoração da caçula de sua ex-esposa.

Leia também:Ticiane Pinheiro faz comentário inusitado sobre mesa de Ana Paula Siebert

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Esposa de Roberto Justus impressiona com itens de seu lavabo

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar os novos itens para um de seus lavabos no lar luxuoso onde mora com o marido. Em sua rede social, ela postou o vídeo fazendo a mudança na decoração do ambiente e chocou com os acessórios de alto padrão.

A loira então exibiu os novos objetos para o banheiro e contou que eles foram lapidados. Transparentes, com fundo branco e acabamento em dourado, o kit para guardar coisas de higiene foram colocados no cômodo com paredes com papel escuro. Veja como ficou o ambiente aqui.