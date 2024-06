Veja a lembrancinha do aniversário da esposa de Faustão

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso celebrou o seu aniversário em uma festa com a família e os amigos. Veja a decoração e a lembrancinha

Esposa do apresentador Faustão, a produtora Luciana Cardoso reuniu seus amigos e familiares em uma festa nesta quinta-feira, 27, para celebrar seu aniversário. O evento aconteceu em São Paulo e contou com uma decoração caprichada.

A mesa do bolo e dos doces foi decorada com várias flores em tom de vermelho e tudo foi enfeitado com vários corações em tons de rosa e vermelho. Inclusive, o bolo teve três andares e até uma boneca representando a aniversariante.

Além disso, ela escolheu uma lembrancinha encantadora. Ela entregou para seus convidados um potinho com chocolate confeitado em formato de coração.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Homenagem de Luciana Cardoso para Faustão

Luciana Cardoso usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Fausto Silva. No dia 2 de maio de 2024, o apresentador completou 74 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil oficial no Instagram, Luciana compartilhou vários cliques ao lado de Faustão e da família, e falou sobre poder comemorar a vida do amado, que precisou passar por dois transplantes de órgãos. "Hoje é dia de comemoração! Mais um ano... E que ano!!!", começou o texto.

Em seguida, ela desejou que o novo ciclo do marido seja repleto de saúde. "Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter", acrescentou.

"Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver! Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família", finalizou.